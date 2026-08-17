¡TRISTE NOTICIA! Muere Hayden Panettiere a los 36 años, actriz de Héroes y Triunfos robados

La actriz Hayden Panettiere falleció a los 36 años, según confirmó su representante. Conoce qué se sabe sobre su muerte y repasa la carrera de la intérprete.

Hayden Panettiere hace unos meses había lanzado un libro con sus memorias. | Composición Wapa

Hayden Panettiere hace unos meses había lanzado un libro con sus memorias. | Composición Wapa

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse el fallecimiento de Hayden Panettiere a los 36 años. La actriz estadounidense, recordada internacionalmente por producciones como 'Heroes' y 'Nashville', murió, según confirmó su representante a ABC News.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte. La noticia generó conmoción entre los seguidores de la intérprete, quien comenzó su carrera siendo una niña y logró consolidarse posteriormente en la televisión y el cine.

Representante de Hayden Panettiere confirma su muerte

A través de un comunicado, el representante de la actriz expresó el dolor de sus familiares y personas cercanas tras su inesperada partida.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", indicó.

La actriz es recoradada por las distintas producciones en las que participó.

Aunque las circunstancias de su fallecimiento todavía no han sido esclarecidas, TMZ informó, citando a una fuente cercana, que Panettiere habría manifestado molestias en la espalda durante los últimos meses. Sin embargo, no se ha establecido públicamente que este problema tenga relación con su muerte.

Asimismo, se reportó que la actriz y su pareja, Brian Hickerson, viajaron desde Los Ángeles hacia el sur durante el sábado previo a conocerse la noticia.

¿Quién fue Hayden Panettiere y cuáles fueron sus papeles más recordados?

Hayden Panettiere inició su trayectoria artística a temprana edad. Con apenas cinco años apareció en la serie 'One Life to Live', producción en la que participó entre 1994 y 1997. Con el paso del tiempo consiguió nuevos proyectos que impulsaron su reconocimiento dentro de Hollywood.

Uno de sus personajes más populares llegó con 'Heroes', donde interpretó a Claire Bennet. Posteriormente formó parte de 'Nashville', serie dramática musical emitida entre 2012 y 2018 que también marcó una importante etapa de su carrera.

La actriz habló públicamente en distintas oportunidades sobre los difíciles episodios personales que atravesó detrás de cámaras, incluidos sus problemas con las adicciones desde una edad temprana.

En 2014 se convirtió en madre mientras trabajaba en 'Nashville', por lo que su embarazo también fue incorporado a la historia de su personaje. Años después, en 2018, tomó la decisión de que su hija viviera con su padre en Ucrania, explicando entonces que buscaba priorizar el bienestar de la menor.