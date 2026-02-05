El abastecimiento de agua potable en Lima Metropolitana será interrumpido el 6 y 7 de febrero de 2026, afectando a estos distritos por trabajos técnicos de Sedapal .

El abastecimiento de agua potable se verá interrumpido este miércoles 5 de febrero de 2026 en diversos puntos de Lima Metropolitana. Así lo informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que anunció una suspensión programada del servicio debido a trabajos técnicos en su red.

Lista completa de distritos afectados por el corte del servicio de agua este viernes 6 y sábado 7 de febrero

La medida impactará de manera temporal a varias zonas de la capital, donde los vecinos no contarán con el suministro durante un periodo determinado. Sedapal precisó que el corte no será general, sino focalizado en sectores específicos, por lo que se recomienda a la población verificar si su zona se encuentra incluida.

De acuerdo con lo señalado por la empresa estatal, la paralización del servicio tendrá horarios definidos de inicio y restablecimiento, los cuales dependerán del distrito y del tipo de intervención programada. Los trabajos responden a labores de mantenimiento y mejora en la infraestructura hidráulica, indispensables para garantizar un servicio más eficiente y seguro.

Distrito: Pueblo Libre / Magdalena

Motivo: Cambio de niple

Áreas afectadas: Sector 47: Entre la Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas. (Desde las 7:00 p.m. del 06 de febrero se abastecerá con camiones cisternas a los establecimientos de salud en el sector 47). Alt. Av. Brasil c/ Av. Diego de Almagro, Urb. Cercado - Pueblo Libre Sector 29: Entre la Av. Mariano Cornejo, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolas Alcázar, Av. Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza y Jr. Mariano Arce.

Sector / Subsector: Sectores 29 y 47

Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 6 de febrero a la 1:00 p.m.

Fecha y hora del restablecimiento del servicio: sábado 7 de febrero a la 1:00 a.m.

Distrito: Los Olivos

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Alt. Av. Brasil c/ Av. Diego de Almagro, Urb. Cercado - Pueblo Libre Sector 29: Entre la Av. Mariano Cornejo, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolas Alcázar, Av. Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza y Jr. Mariano Arce.

Sector / Subsector: Sector 338

Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 6 de febrero a las 12:00 m.

Fecha y hora del restablecimiento del servicio: viernes 6 de febrero a las 8:00 p.m.

Distrito: San Miguel

Motivo: Cambio de válvula

Áreas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Ayacucho, Av. Brígida Silva Ochoa (Feria del Pacífico). Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Ayacucho, Av. Brígida Silva y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sector / Subsector: Sector 46

Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 6 de febrero a las 10:00 a.m.

Fecha y hora del restablecimiento del servicio: viernes 6 de febrero a las 10:00 p.m.

Distrito: San Miguel

Motivo: Trabajos de empalme

Áreas afectadas: A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sector / Subsector: Sector 44

Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 6 de febrero a las 10:00 a.m.

Fecha y hora del restablecimiento del servicio: viernes 6 de febrero a las 10:00 p.m.