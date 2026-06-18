Figura de Luzu TV desata POLÉMICA al dar por muerto al padre de Messi en plena transmisión

Nico Occhiato rompió su silencio tras la falsa noticia sobre Jorge Messi en Luzu TV y anunció medidas internas por el polémico error.

Una fuerte polémica sacudió al mundo del streaming luego de que, durante una transmisión en vivo de Luzu TV, se difundiera erróneamente la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. El hecho provocó una inmediata ola de críticas en redes sociales y obligó a la señal digital a reaccionar públicamente.

Quien decidió pronunciarse fue Nico Occhiato, fundador de la plataforma, quien expresó su indignación por lo ocurrido y marcó distancia de la información difundida durante uno de los programas del canal.

Nico Occhiato rechaza lo ocurrido en vivo: “No me representan”

La controversia surgió durante un espacio conducido por la actriz Florencia Peña, donde se replicó una información que circulaba en redes sociales sin que existiera una confirmación oficial sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi.

La noticia se propagó rápidamente y generó preocupación entre los seguidores de la familia Messi. Horas después se confirmó que la información era falsa, lo que desencadenó cuestionamientos hacia el equipo responsable de la transmisión.

Ante el revuelo generado, Nico Occhiato utilizó sus plataformas para expresar su desacuerdo con lo sucedido y dejar clara su posición frente al error cometido.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, manifestó.

Sus declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes sociales y recibieron respaldo de usuarios que exigían una explicación oficial por la difusión de una información tan delicada.

Occiato compartió las disculpas tras tremendo error cometido por Flor Peña y la producción de su programa.

Luzu TV anuncia revisión interna tras la controversia

Lejos de minimizar el incidente, Occhiato aseguró que el caso será evaluado internamente y adelantó que habrá consecuencias para evitar que una situación similar vuelva a repetirse dentro de la programación del canal.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, señaló el conductor y empresario.

El episodio también reabrió el debate sobre la responsabilidad de los medios digitales y la necesidad de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando se trata de temas sensibles relacionados con la salud o la vida de personas públicas.

La familia Messi tuvo que salir a desmentir los rumores

La repercusión del caso fue tan grande que el entorno de Lionel Messi se vio obligado a emitir un comunicado para aclarar la situación de Jorge Messi y desmentir categóricamente las versiones que circulaban en internet.

Según la información difundida por la familia, el padre del capitán argentino continúa bajo supervisión médica y evoluciona favorablemente, con lo que se descarta cualquier rumor sobre su fallecimiento.

El episodio ha generado una fuerte reflexión dentro de la industria del streaming, donde la velocidad de las transmisiones en vivo y la presión por informar primero muchas veces chocan con la necesidad de verificar los datos antes de compartirlos con millones de espectadores.