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Ocio - Joven británico desaparecido en Miraflores fue HALLADO SIN VIDA tras salir a correr por el malecón

Joven británico desaparecido en Miraflores fue HALLADO SIN VIDA tras salir a correr por el malecón

Jordan Philip Maginley, de 29 años, desapareció en Miraflores el 14 de junio. Una semana después, confirmaron la identidad de su cuerpo.

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    Joven británico desaparecido en Miraflores fue HALLADO SIN VIDA tras salir a correr por el malecón
    Encuentran cuerpo de ciudadano británico desaparecido en Miraflores | Captura: Latina.
    Joven británico desaparecido en Miraflores fue HALLADO SIN VIDA tras salir a correr por el malecón

    Las autoridades han confirmado la muerte de Jordan Philip Maginley, un joven británico de 29 años que desapareció tras salir a correr el 14 de junio en el malecón de Miraflores. Su cuerpo fue reconocido luego de una semana de intensa búsqueda que involucró a familiares y generó inquietud en la comunidad de Lima.

    Mediante imágenes de videovigilancia, se logró reconstruir los pasos finales del joven. Las grabaciones muestran que dejó su alojamiento y se dirigió a la zona del malecón, lugar habitual para sus entrenamientos. Las cámaras lo captaron en áreas cercanas al puente Villena y al parque Raimondi mientras corría, sin mostrar signos de alarma.

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    Los momentos finales de Maginley en el malecón

    Según las investigaciones, Maginley sufrió una descompensación mientras hacía ejercicio. Testigos en la zona alertaron sobre la situación y solicitaron ayuda. El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa por personal de rescate.

    En el hospital, ingresó sin documentos que facilitaran su identificación. Como resultado, el personal médico lo registró como un paciente no identificado y, poco después, confirmó su fallecimiento.

    La falta de identificación inmediata complicó vincular el caso con la denuncia de desaparición que sus cercanos habían presentado. Durante varios días, su familia impulsó la búsqueda sin éxito, mientras las autoridades revisaban las grabaciones y los registros médicos.

    Finalmente, las diligencias permitieron confirmar su identidad y reconstruir lo ocurrido desde su salida para correr en Miraflores hasta su llegada al hospital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Joven británico desaparecido en Miraflores fue HALLADO SIN VIDA tras salir a correr por el malecón
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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