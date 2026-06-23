Melanie Martínez afirma que su amistad con Pamela Franco sigue intacta , desmintiendo que las demandas de Christian Domínguez hayan causado un distanciamiento. Pamela también comenta sobre los rumores.

Melanie Martínez ha decidido detener las habladurías sobre una supuesta ruptura en su amistad con Pamela Franco, después de que ambas se vieran involucradas en un tema legal relacionado con Christian Domínguez. En su visita al programa 'América Hoy', Martínez explicó cuál es realmente la situación entre ellas.

Durante su intervención, Martínez destacó que la relación amistosa entre ambas se mantiene sólida, a pesar de que no se comunican con frecuencia debido a sus diversas responsabilidades personales y profesionales.

"(Bienvenida a América Hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Siguen siendo amigas, ya no lo son con Pamela Franco?) No, la amistad sigue y no ha pasado absolutamente nada... El tema de Pamela es que cada una tiene sus propias responsabilidades como madres, trabajando y obviamente no podemos tener tanto contacto ahora, pero nos escribimos ocasionalmente y todo está bien", señaló.

Melanie desmiente que las demandas de Christian Domínguez hayan afectado su relación

Frente a las preguntas sobre si las acciones legales de Christian Domínguez han provocado una separación, Melanie fue clara al señalar que esto no ha alterado su vínculo.

"(Y dime, ¿crees que debido a la demanda de Christian Domínguez han tratado de separarlos un poco?) No, en realidad no. No nos hemos distanciado por ninguna demanda. Sabíamos cómo es Christian cuando nos unimos, éramos conscientes de lo que implicaba. La comunicación entre nosotras sigue sin afectarse por sus acciones y respeto completamente cualquier decisión que tome como madre", añadió.

Además, subrayó que entiende las razones de Pamela Franco, especialmente en su intento de mantener una relación cordial con el padre de su hija, María Cataleya.

"Nuestros temas son diferentes y comprendo que ella quiere mantener tranquilidad por su pequeña. Ella necesita tiempo con su padre y evitar conflictos es lo mejor. Esto lo puedo entender perfectamente como madre", agregó.

Pamela Franco habla sobre los rumores de conflicto con Melanie Martínez

Pamela Franco también fue consultada acerca de los rumores que indicaban un posible conflicto con Melanie Martínez. Reiteró que no hay enfrentamientos y que respeta las decisiones de su amiga respecto a sus cuestiones personales y legales.

"Piensen lo que quieran, digan lo que quieran. Estoy tranquila (¿Crees que le quitaste el abogado a Melanie o te peleaste con ella?) No, no es así. Yo no soy de poner o quitar abogados. Ella maneja sus asuntos de manera interna y se respeta. Puedo ofrecer consejos, pero las decisiones son suyas", expresó.

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Finalmente, aseguró que guarda un especial cariño hacia Camila, la hija de Christian Domínguez, lo cual es un lazo que permanecerá entre ellas.