Roberto Sánchez confirma que NO reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori y llama a NUEVA MARCHA

Roberto Sánchez , líder de Juntos por el Perú, afirmó que su partido no aceptará el gobierno de Keiko Fujimori tras alegar irregularidades en la votación extranjera. Ha convocado a una marcha nacional el 27 de junio.

"No reconoceremos a la señora Fujimori como gobierno", declaró Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en una rueda de prensa. Acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de favorecer a la líder de Fuerza Popular al cambiar las leyes.

Sánchez afirmó que el ente electoral violó normas con una resolución de última hora que alteró el conteo de votos en el extranjero. "No se pueden cambiar las reglas a mitad de juego. Esto es una grave irregularidad", añadió.

Cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones

El candidato criticó a las autoridades electorales por negar la revisión y el recuento en mesas con discrepancias. A su juicio, la negativa a una mayor transparencia es sospechosa. "¿Qué se oculta?", preguntó Sánchez, y sostuvo que ello beneficiaría a la democracia.

Sánchez advirtió que, si el JNE no respeta las normas, habrá un "fraude en progreso". Resaltó que su grupo presentó un recurso de nulidad formal para invalidar el proceso y rechazar de nuevo los resultados.

Asimismo, recurrirá tanto a la legislación peruana como a instancias internacionales para defender los derechos de sus votantes. Llamó a ciudadanos, sindicatos y movimientos sociales de todo el país a iniciar una "resistencia patriótica".