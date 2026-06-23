Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Te llaman y cortan a los pocos segundos? Más víctimas de Wangiri se registran en Perú y debes tener mucho cuidado

Roberto Sánchez confirma que NO reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori y llama a NUEVA MARCHA

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, afirmó que su partido no aceptará el gobierno de Keiko Fujimori tras alegar irregularidades en la votación extranjera. Ha convocado a una marcha nacional el 27 de junio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Roberto Sánchez confirma que NO reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori y llama a NUEVA MARCHA
    Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
    Roberto Sánchez confirma que NO reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori y llama a NUEVA MARCHA

    "No reconoceremos a la señora Fujimori como gobierno", declaró Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en una rueda de prensa. Acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de favorecer a la líder de Fuerza Popular al cambiar las leyes.

    Sánchez afirmó que el ente electoral violó normas con una resolución de última hora que alteró el conteo de votos en el extranjero. "No se pueden cambiar las reglas a mitad de juego. Esto es una grave irregularidad", añadió.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Te llaman y cortan a los pocos segundos? Más víctimas de Wangiri se registran en Perú y debes tener mucho cuidado

    Cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones

    El candidato criticó a las autoridades electorales por negar la revisión y el recuento en mesas con discrepancias. A su juicio, la negativa a una mayor transparencia es sospechosa. "¿Qué se oculta?", preguntó Sánchez, y sostuvo que ello beneficiaría a la democracia.

    Sánchez advirtió que, si el JNE no respeta las normas, habrá un "fraude en progreso". Resaltó que su grupo presentó un recurso de nulidad formal para invalidar el proceso y rechazar de nuevo los resultados.

    Asimismo, recurrirá tanto a la legislación peruana como a instancias internacionales para defender los derechos de sus votantes. Llamó a ciudadanos, sindicatos y movimientos sociales de todo el país a iniciar una "resistencia patriótica".

    La primera medida será una marcha nacional en Lima el sábado 27 de junio, un evento en el que también se protestará contra la persecución política y se exigirá la libertad del expresidente Pedro Castillo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Roberto Sánchez confirma que NO reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori y llama a NUEVA MARCHA
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¿Te llaman y cortan a los pocos segundos? Más víctimas de Wangiri se registran en Perú y debes tener mucho cuidado

    Senamhi emite alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas durante tres días: estas son las regiones afectadas

    ¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en línea

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza