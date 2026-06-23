Horóscopo de HOY martes 23 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este martes 23 de junio del 2026.

Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 23 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este martes (21 de marzo-20 de abril)

Un cambio drástico te hará pensar que has perdido suelo a nivel laboral. No te dejes llevar por ideas negativas y céntrate en las soluciones. Si actúas de manera estratégica, encontrarás las salidas.

Horóscopo Tauro este martes (21 de abril-21 de mayo)

Con cifras y fundamentos claros le demostrarás a un superior que comete un error al imponerte métodos para desarrollar tu labor. Luego, en la práctica, demostrarás que tuviste la razón.

Horóscopo Géminis este martes (22 de mayo-21 de junio)

Te preocupan los problemas que atraviesa un familiar. No intentes resolver asuntos que no te competen y trata de mantenerte al margen. En el amor, no retomes vínculos insanos o dependientes.

Horóscopo Cáncer este martes (22 de junio-22 de julio)

Una persona te dará la solución a ese problema que te preocupa, pero es posible que su estrategia no te convenza y descartes su propuesta. Mira más allá de tus razones y confía en su apoyo.

Horóscopo Leo este martes (23 de julio-23 de agosto)

Por más que te esfuerzas, aún no logras ver el fruto de tu labor. No tires la toalla y espera; es cuestión de tiempo para que veas lo conveniente de ese proyecto. En el amor, no te alejes por orgullo.

Horóscopo Virgo este martes (24 de agosto-23 de septiembre)

A pesar de las trabas y complicaciones, lograrás la meta que te habías propuesto. Será un día de avance, crecimiento y satisfacción. En el amor, la aproximación de esa persona te llena de emoción.

Horóscopo Libra este martes (24 de septiembre-23 de octubre)

Aunque pretendas ignorar ese problema que se ha presentado, deberás cancelar lo que tienes agendado para atender el inconveniente y resolverlo. En el amor, no guardes rencor. Perdona.

Horóscopo Escorpio este martes (24 de octubre-22 de noviembre)

Termina ese tiempo de incertidumbre y poca claridad. Llega una propuesta para retomar actividades que hace mucho no realizas. La oferta es favorable y traerá crecimiento; aprovéchalo.

Horóscopo Sagitario este martes (23 de noviembre-21 de diciembre)

Ese dinero que hace mucho prestaste está de retorno justo en el momento en que más lo necesitas. En el amor, esa persona dirá todo lo que ha venido guardando. Escúchala y trata de reflexionar.

Horóscopo Capricornio este martes (22 de diciembre-20 de enero)

Continúan las tensiones con ese compañero de trabajo. Nadie bajará la guardia y la tensión podría aumentar si caes en provocaciones. Evita esta situación y trata de mantener la armonía.

Horóscopo Acuario este martes (21 de enero-19 de febrero)

Luego de analizar las posibles soluciones, decides apostar por una estrategia más adecuada que te permitirá resolver los problemas laborales que afrontas. Tu entorno y amigos te apoyarán.

Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-20 de marzo)

Aunque esa propuesta de sociedad te sea atractiva, sientes que no hay honestidad y es esa voz interna la que debes escuchar. En el amor, aléjate de personas que no te ofrecen estabilidad.

Jhan Sandoval: horóscopo de este martes

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento