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Horóscopo de HOY martes 16 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este martes 16 de junio del 2026.

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    Horóscopo de HOY martes 16 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY martes 16 junio del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY martes 16 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 16 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este martes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

    Horóscopo Aries este martes (21 de marzo-20 de abril)

    Recibirás el apoyo desinteresado de una persona que se siente en deuda contigo. Haberles dado la mano a tus compañeros te permitirá contar con apoyo en el momento en que más lo necesitas.

    Horóscopo Tauro este martes (21 de abril-21 de mayo)

    Llega un dinero a tus manos, producto de un trabajo que realizaste en equipo. Tendrás que ser equitativo y compartir con quienes te han ayudado. Controla tus gastos y evita excederte.

    Horóscopo Géminis este martes (22 de mayo-21 de junio)

    Ha llegado el momento de buscar a esa amistad y solicitarle el apoyo que necesitas a nivel económico. No se negará, pero evita pedir algo que pueda comprometer demasiado tu economía.

    Horóscopo Cáncer este martes (22 de junio-22 de julio)

    Le darás el apoyo necesario a ese familiar que pasa por malos momentos emocionales y económicos. Convertirte en su soporte levantará sus ánimos. El ambiente familiar se tornará positivo.

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    Horóscopo Leo este martes (23 de julio-23 de agosto)

    Tu labor está siendo bien valorada. Ha llegado el momento de negociar el costo de tus servicios y obtener esa mejora que mereces. En el amor, dale más atenciones a esa persona o se alejará.

    Horóscopo Virgo este martes (24 de agosto-23 de septiembre)

    Te harán una propuesta laboral muy interesante, pero la oferta económica no lo sería del todo y tendrás que negociar las condiciones antes de aceptar. Sé flexible y lograrás acuerdos convenientes.

    Horóscopo Libra este martes (24 de septiembre-23 de octubre)

    Te sentirás comprometido a apoyar en una gestión laboral que se ha tornado complicada, lo que dilataría tu agenda más allá de lo programado. No permitas que esto afecte tu estado de ánimo.

    Horóscopo Escorpio este martes (24 de octubre-22 de noviembre)

    Un superior se está acostumbrando a sacar todo el provecho que pueda de tu talento y de tu tiempo. No permitas abusos y trata de establecer los límites necesarios; de lo contrario, continuará.

    Horóscopo Sagitario este martes (23 de noviembre-21 de diciembre)

    Puedes estar sufriendo una dependencia emocional o económica de alguien que entrega mucho menos de lo que realmente mereces. Reflexiona y corta con todo abuso e injusticia.

    Horóscopo Capricornio este martes (22 de diciembre-20 de enero)

    Sé cuidadoso y analiza bien a quién te acercas para solicitar ayuda. Es posible que recurras a alguien que buscará sacar el máximo provecho de cualquier favor que pueda otorgarte. 

    Horóscopo Acuario este martes (21 de enero-19 de febrero)

    Alguien que siente que no estás cuando más te necesita podría sacarte en cara todos los favores y el apoyo que te brindó. No caigas en ningún juego de manipulación y aléjate de todo conflicto.

    Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-20 de marzo)

    No resuelves nada solicitando un crédito para pagar deudas pendientes. Esta condición solo te ataría a mayores problemas. Negocia los plazos y trata de pagar sin generar mayor endeudamiento.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este martes

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY martes 16 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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