A pesar de lo delicado del asunto, Vargas señaló que sus hijas adolescentes han tomado la situación con humor, lo que ha aligerado la carga emocional. “Yo a su mamá la celo en el carro y atrás ellas me dicen: ‘Ay, papá, no te hagas que nosotras también sabemos cosas’”, relató. Sin embargo, aunque sus hijas bromean al respecto, el exfutbolista admitió que no ha profundizado en el tema por miedo a ser juzgado.

“Nunca he tocado el tema de manera íntima, su mamá habla con ellas y ellas también leen… A veces el pasado te condena. Por ejemplo, ahora último salió una entrevista y me preguntaron por un nombre… Mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo le dije: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’. Todavía no sé cómo entrar en esos temas, pero ellas ya lo saben. No sé cómo explicarles. Si hubiera sido hijo hombre puede ser, pero como son mujercitas. Tampoco quiero que me vean como el malo de la película”, expresó.