La conductora de televisión Magaly Medina desató una ola de reacciones en la más reciente edición de su programa al tomarse unos minutos para reconocer un grave error relacionado con Tilsa Lozano . Sorprendiendo a su audiencia, la ‘Urraca’ aprovechó sus cámaras para ofrecer disculpas a la ‘Exvengadora’, aunque dejó claro que la equivocación no fue completamente su responsabilidad.

La conductora de espectáculos se sinceró en su programa Magaly TV La Firme y ofreció disculpas públicas a Tilsa Lozano. Esto ocurrió luego de que la modelo exigiera una rectificación, tras haberse difundido información errónea que aseguraba que Lozano estaba bailando en un local nocturno al ritmo de la canción Soy Soltera después de su distanciamiento con Jackson Mora, cuando en realidad no se trataba de ella.

"Vamos a ver unas imágenes... nosotros dijimos que era Tilsa Lozano, pasándola bien, bailando esta fusión de cumbia y canción 'Soy Soltera'. Y de verdad que solo se le ve el perfil y yo decía 'ese trasero no tiene Tilsa'... pero los urracos a mi dijeron que ella era Tilsa Lozano, pero ella no ha aclarado y ha dicho que mi ojo de loca no se equivocó", dijo en un comienzo la periodista.