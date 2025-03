Juan Manuel Vargas dejó ver su faceta más vulnerable en una reciente entrevista con Verónica Linares. Durante la charla, el exfutbolista de la selección peruana confesó que aún no ha abordado con sus hijos, fruto de su relación con Blanca Rodríguez, uno de los episodios más mediáticos de su vida: la revelación de Tilsa Lozano en ‘El Valor de la Verdad’ sobre su romance secreto de más de tres años.

Aunque evitó mencionar el nombre de la exmodelo, Vargas reconoció que se “portó mal” en un momento clave de su carrera, refiriéndose a su relación con Tilsa Lozano. Cuando Verónica Linares le preguntó si ha conversado con sus hijos sobre este tema, el exjugador señaló que la discusión ha sido mínima, aunque sabe que ellos ya han encontrado información en Internet.

Hijos de Juan Manuel Vargas le preguntan sobre Tilsa

“Ellos preguntan… Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo. Lo que pasa es que siempre ha habido niños malosos que nombraban el nombre que no quiero tocar (Tilsa)”, comentó.

A pesar de lo delicado del asunto, Vargas señaló que sus hijas adolescentes han tomado la situación con humor, lo que ha aligerado la carga emocional. “Yo a su mamá la celo en el carro y atrás ellas me dicen: ‘Ay, papá, no te hagas que nosotras también sabemos cosas’”, relató. Sin embargo, aunque sus hijas bromean al respecto, el exfutbolista admitió que no ha profundizado en el tema por miedo a ser juzgado.

“Nunca he tocado el tema de manera íntima, su mamá habla con ellas y ellas también leen… A veces el pasado te condena. Por ejemplo, ahora último salió una entrevista y me preguntaron por un nombre… Mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo le dije: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’. Todavía no sé cómo entrar en esos temas, pero ellas ya lo saben. No sé cómo explicarles. Si hubiera sido hijo hombre puede ser, pero como son mujercitas. Tampoco quiero que me vean como el malo de la película”, expresó.

El ‘Loco’ Vargas reconoció que, en algún momento, deberá hablar con sus hijos sobre su mediática relación con Tilsa Lozano. “En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, dijo de manera reflexiva.