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Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones

Senamhi ha lanzado una alerta sobre lluvias intensas de hasta 50 mm al día y descargas eléctricas debido a una masa de aire frío. Se sugiere tomar precauciones.

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    Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones
    Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones

    ¡Prepárense! Entre el 13 y el 14 de septiembre, el ingreso del décimo friaje traerá lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h a doce regiones del Perú, según el Senamhi. A continuación, se detallan las áreas afectadas por este evento climático.

    ¿Está tu región en alerta? Senamhi avisa sobre el décimo friaje en 12 regiones del Perú

    Según el Aviso meteorológico N°. 380, el evento comenzará desde las 0.00 del 13 de septiembre. Se espera una marcada reducción de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, como parte de este friaje.

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    Una masa de aire frío ingresará por la selva sur, afectando áreas como Puno, Madre de Dios y Cusco, expandiéndose paulatinamente a otras nueve regiones:

    • Amazonas
    • Ayacucho
    • Cusco
    • Cajamarca
    • Huánuco
    • Junín
    • Loreto
    • Madre de Dios
    • Pasco
    • Puno
    • San Martín
    • Ucayali
    Aviso meteorológico 358 del Senamhi.
    Aviso meteorológico 358 del Senamhi.

    Descubre el pronóstico de Senamhi para el décimo friaje del 13 al 14 de septiembre

    El domingo 13 de septiembre, se anticipa que la selva norte recibirá lluvias de unos 36 mm/día; los valores estimados para la zona centro son de 35 mm/día y hasta 50 mm/día en la región sur, lo que implica riesgos de descargas eléctricas y una baja de temperaturas entre 16 °C y 21 °C.

    El lunes 14 de septiembre se esperan lluvias de 32 mm/día en la selva norte y 35 mm/día en el centro. Las temperaturas diurnas podrían alcanzar 20 °C en el sur, 25 °C en la zona central y 28 °C en el norte. Se recomienda a la población tomar precauciones para minimizar el impacto climático en sus hogares.

    SOBRE EL AUTOR:
    Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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