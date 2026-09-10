Senamhi ha lanzado una alerta sobre lluvias intensas de hasta 50 mm al día y descargas eléctricas debido a una masa de aire frío. Se sugiere tomar precauciones.

Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Décimo Friaje en el país: Senamhi ALERTA a ciudadanos por lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en 12 regiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Prepárense! Entre el 13 y el 14 de septiembre, el ingreso del décimo friaje traerá lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h a doce regiones del Perú, según el Senamhi. A continuación, se detallan las áreas afectadas por este evento climático.

¿Está tu región en alerta? Senamhi avisa sobre el décimo friaje en 12 regiones del Perú

Según el Aviso meteorológico N°. 380, el evento comenzará desde las 0.00 del 13 de septiembre. Se espera una marcada reducción de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, como parte de este friaje.

Una masa de aire frío ingresará por la selva sur, afectando áreas como Puno, Madre de Dios y Cusco, expandiéndose paulatinamente a otras nueve regiones:

Amazonas

Ayacucho

Cusco

Cajamarca

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

Aviso meteorológico 358 del Senamhi.

Descubre el pronóstico de Senamhi para el décimo friaje del 13 al 14 de septiembre

El domingo 13 de septiembre, se anticipa que la selva norte recibirá lluvias de unos 36 mm/día; los valores estimados para la zona centro son de 35 mm/día y hasta 50 mm/día en la región sur, lo que implica riesgos de descargas eléctricas y una baja de temperaturas entre 16 °C y 21 °C.