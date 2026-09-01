Intensa OLA DE CALOR en Perú: Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 38 °C y alta radiación en estas 26 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha alertado sobre una semana de altas temperaturas en diversas regiones del país. Las temperaturas, que van de moderadas a extremas, afectarán la selva, sierra y costa, manteniéndose la alerta hasta el jueves 3 de septiembre.

Para el martes 1 de septiembre, se esperan valores de hasta 38 °C en la selva norte y 36 °C en la costa norte. Además, la escasa nubosidad podría incrementar la radiación ultravioleta, acompañada de vientos fuertes y lluvias aisladas.

Temperaturas extremas en la selva y costa

En el norte de la selva, se podrían registrar temperaturas entre 31 °C y 38 °C, mientras que la selva central podría alcanzar 36 °C. Las regiones más afectadas serían Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, con fuertes vientos y posibles lluvias en la tarde.

En la costa norte, se esperan temperaturas entre 29 °C y 36 °C, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 24 °C y 26 °C, y en el sur entre 22 °C y 29 °C. En la sierra, las máximas serán de 32 °C en el norte, 29 °C en el centro y 27 °C en el sur, afectando regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho y otras.

Recomendaciones de Indeci contra alta radiación UV

La falta de nubosidad a mediodía incrementará la radiación UV en varias partes del país, con vientos de hasta 40 km/h en la costa y lluvias locales en el norte.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con protección UV. También sugiere evitar la exposición directa al sol, mantenerse hidratado, usar ropa clara y ventilar bien los espacios durante las horas de mayor calor.