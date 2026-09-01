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Intensa OLA DE CALOR en Perú: Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 38 °C y alta radiación en estas 26 regiones

Senamhi pronostica escasa nubosidad y fuertes vientos, junto a lluvias localizadas, afectando regiones como Amazonas y Cajamarca.

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    Intensa OLA DE CALOR en Perú: Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 38 °C y alta radiación en estas 26 regiones
    Indeci recomienda precauciones ante la alta radiación ultravioleta
    Intensa OLA DE CALOR en Perú: Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 38 °C y alta radiación en estas 26 regiones

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha alertado sobre una semana de altas temperaturas en diversas regiones del país. Las temperaturas, que van de moderadas a extremas, afectarán la selva, sierra y costa, manteniéndose la alerta hasta el jueves 3 de septiembre.

    Para el martes 1 de septiembre, se esperan valores de hasta 38 °C en la selva norte y 36 °C en la costa norte. Además, la escasa nubosidad podría incrementar la radiación ultravioleta, acompañada de vientos fuertes y lluvias aisladas.

    Temperaturas extremas en la selva y costa

    En el norte de la selva, se podrían registrar temperaturas entre 31 °C y 38 °C, mientras que la selva central podría alcanzar 36 °C. Las regiones más afectadas serían Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, con fuertes vientos y posibles lluvias en la tarde.

    En la costa norte, se esperan temperaturas entre 29 °C y 36 °C, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 24 °C y 26 °C, y en el sur entre 22 °C y 29 °C. En la sierra, las máximas serán de 32 °C en el norte, 29 °C en el centro y 27 °C en el sur, afectando regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho y otras.

    Recomendaciones de Indeci contra alta radiación UV

    La falta de nubosidad a mediodía incrementará la radiación UV en varias partes del país, con vientos de hasta 40 km/h en la costa y lluvias locales en el norte.

    El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con protección UV. También sugiere evitar la exposición directa al sol, mantenerse hidratado, usar ropa clara y ventilar bien los espacios durante las horas de mayor calor.

    Bajada: La selva norte podría experimentar las temperaturas más altas, con escasa nubosidad que incrementará la radiación UV en múltiples regiones del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Intensa OLA DE CALOR en Perú: Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 38 °C y alta radiación en estas 26 regiones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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