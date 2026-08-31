Tragedia en Santa Anita: hombre es detenido tras quitarle la vida a su esposa e hijo

Un hombre fue detenido en Santa Anita tras el fallecimiento de su esposa e hijo en un ataque con arma de fuego. La PNP investiga presuntos antecedentes de violencia familiar.

Hombre le quita la vida a su esposa e hijo. | Composición Wapa

Hombre le quita la vida a su esposa e hijo. | Composición Wapa

Un grave hecho de violencia familiar conmocionó al distrito de Santa Anita durante la noche del domingo 30 de agosto. Giuseppe Carlos Leonardi Barba, de 43 años, fue detenido luego de atacar con un arma a su esposa, Karina Gutiérrez Hidalgo, y a su hijo, Giuseppe Agusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años. Ambos fallecieron a consecuencia de las heridas.

El ataque se produjo luego de que la familia retornara a su vivienda tras participar en una celebración por el Día de Santa Rosa de Lima. Las autoridades investigan las circunstancias que desencadenaron el hecho y los antecedentes de violencia que habrían existido dentro del hogar.

Ataque en Santa Anita habría comenzado tras una discusión familiar

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, la agresión se habría iniciado luego de una discusión dentro del inmueble.

Según las primeras diligencias, Leonardi Barba atacó inicialmente a su hijo. En medio de la situación, Karina Gutiérrez intentó salir de la vivienda y corrió por la calle Los Jazmines mientras pedía ayuda a los vecinos.

El hombre habría salido detrás de ella y realizó dos disparos. La mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, el hijo de la pareja fue trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unanue. Pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Policía Nacional del Perú también informó que la hija menor de la pareja, de 12 años, habría presenciado parte de lo ocurrido y logró ponerse a salvo antes de resultar herida.

Policía detuvo al sospechoso dentro de la vivienda

Después del ataque, Giuseppe Leonardi habría regresado al inmueble y permaneció escondido en su interior.

Personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar tras recibir la alerta. Los efectivos tuvieron que ingresar por la fuerza y encontraron al sospechoso en el primer piso.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de él se encontraba el arma que habría sido utilizada durante el ataque. El hombre fue intervenido con manchas de sangre en la ropa y posteriormente trasladado a una dependencia policial.

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Vecinos reportaron presuntos antecedentes de violencia

Durante las primeras investigaciones, vecinos de la zona señalaron que la pareja llevaba más de dos décadas de convivencia y aseguraron que anteriormente se habrían registrado episodios de violencia dentro de la relación.

También indicaron que Leonardi Barba trabajaba como agente de seguridad, actividad que podría explicar cómo obtuvo acceso a un arma de fuego. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar si contaba con la documentación y licencia necesarias para portarla.

Los testimonios recogidos por los investigadores también hacen referencia a presuntas conductas violentas y episodios de celos que habrían ocurrido anteriormente.