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Darinka Ramírez lanza fuertes mensajes contra Jefferson Farfán y luego toma inesperada decisión

Darinka Ramírez publicó fuertes mensajes contra Jefferson Farfán sobre la crianza de su hija, pero luego eliminó todo por recomendación legal.

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    Darinka Ramírez lanza fuertes mensajes contra Jefferson Farfán y luego toma inesperada decisión
    Darinka Ramírez publicó fuertes mensajes sobre la manutención.
    Darinka Ramírez lanza fuertes mensajes contra Jefferson Farfán y luego toma inesperada decisión

    Darinka Ramírez volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras compartir una serie de publicaciones en redes sociales donde abordó temas relacionados con la manutención de su hija y la participación de Jefferson Farfán en su crianza. Sus declaraciones generaron rápidamente debate entre sus seguidores y usuarios de plataformas digitales.

    Sin embargo, cuando los mensajes ya circulaban ampliamente en internet, la influencer sorprendió al eliminarlos y explicar públicamente el motivo de su decisión.

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    Darinka expone su versión sobre la crianza de su hija con Jefferson Farfán

    A través de varias historias de Instagram, la joven decidió pronunciarse sobre aspectos personales relacionados con la menor que comparte con el exfutbolista. En sus publicaciones recordó momentos difíciles que, según afirma, enfrentó durante los primeros meses de maternidad.

    Uno de los mensajes que más repercusión generó fue aquel donde hizo referencia a las condiciones en las que inició esta etapa como madre.

    Darinka Ramírez arremete contra Farfán.
    Darinka Ramírez arremete contra Farfán.

    “Mi hija tuvo un apellido al año, nos dejaste en un departamento sin cosas, gasté más de 10 mil soles en amoblar un departamento”, escribió.

    Asimismo, Darinka sostuvo que intentó establecer acuerdos pensando en el bienestar de la menor. Según su relato, buscó mantener una comunicación cordial pese a las diferencias existentes.

    “Te invité a conciliar por el bien de ella y no te importó. Pides tenencia y la ves cada 2 semanas, 1 mes o cuando te acuerdas. Aun así te invité a que asistas al Día del Padre”, manifestó en otra de sus publicaciones.

    Las declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron opiniones divididas respecto al conflicto entre ambos.

    ¿Por qué Darinka Ramírez eliminó todas sus historias?

    Cuando el tema ya se había hecho viral, Darinka decidió retirar los mensajes de sus redes sociales. La influencer explicó que la medida no respondió a un cambio de postura, sino a una recomendación recibida por parte de su equipo legal.

    A través de una nueva historia de Instagram, informó que prefería mantenerse al margen mientras continúan las diligencias relacionadas con el proceso que enfrenta actualmente.

    Darinka Ramírez elimina publicación por recomendación.
    Darinka Ramírez elimina publicación por recomendación.

    “Chicos borraré las historias ya que por recomendación de mi abogado me indicó que me mantenga al margen del proceso”, comunicó a sus seguidores.

    La decisión sorprendió a muchos usuarios, ya que las publicaciones habían generado gran repercusión y continuaban siendo compartidas en distintas plataformas.

    Agradece el respaldo recibido tras la polémica

    Antes de cerrar el tema públicamente, Darinka aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que recibió luego de exponer su versión de los hechos.

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    La influencer destacó el cariño de las personas que la respaldaron durante las últimas horas y aseguró sentirse acompañada en medio de la controversia.

    “Los quiero mucho, gracias a todos por su apoyo y cariño sin conocerme”, escribió.

    Por ahora, Darinka Ramírez ha optado por mantener reserva sobre el proceso que involucra a Jefferson Farfán, mientras continúa enfocada en las acciones legales y personales relacionadas con el bienestar de su hija.

    SOBRE EL AUTOR:
    Darinka Ramírez lanza fuertes mensajes contra Jefferson Farfán y luego toma inesperada decisión
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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