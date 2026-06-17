‘Combate’ alista su regreso con figuras históricas y desata la locura en redes

Combate alista su regreso con un documental especial que reunirá a figuras históricas del reality y revivirá los momentos más emblemáticos de su paso por la televisión peruana.

La posibilidad de volver a ver a las grandes figuras de Combate ha despertado la emoción de miles de seguidores. El recordado programa de competencia, que marcó una etapa importante en la televisión peruana, prepara un esperado retorno con un formato especial que reunirá a varios de sus protagonistas más emblemáticos.

La noticia fue revelada por el periodista Jhon Cano durante una reciente edición del pódcast 'Eso háblalo', donde adelantó detalles de un proyecto que buscará revivir los momentos más importantes de la historia del reality.

“Esa es la primera exclusiva que les quiero decir a todos sus seguidores”, anunció el comunicador, lo que generó una inmediata reacción entre los fanáticos del programa.

Documental reunirá a las figuras más recordadas de Combate

Según la información difundida, el regreso de Combate no será a través de una nueva temporada de competencia, sino mediante un documental que repasará los episodios más icónicos de sus casi ocho años al aire.

Uno de los nombres vinculados a este proyecto es el de Marisol Crousillat, conocida por muchos como la “Reina madre”, figura clave en la creación y consolidación del formato que revolucionó la televisión juvenil peruana.

La producción buscará mostrar no solo los momentos más memorables frente a cámaras, sino también las historias detrás del programa que lanzó a la fama a decenas de figuras del espectáculo nacional.

Desde su debut en 2011 por ATV, Combate se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a la competencia entre el equipo rojo y el equipo verde, una rivalidad que trascendió la pantalla y aún permanece en la memoria de sus seguidores.

Exintegrantes históricos formarían parte del proyecto

La expectativa ha aumentado debido a los nombres relacionados con el documental. Entre ellos figuran personajes que marcaron distintas etapas del reality, como Sheyla Rojas, Mario Irivarren, Paloma Fiuza, Miguel Arce, Micheille Soifer, Diana Sánchez, Mario Hart, Zumba, Said Palao y Alejandra Baigorria.

Asimismo, se espera la participación de quienes estuvieron al frente del programa durante sus años de mayor éxito. Renzo Schuller y Gian Piero Díaz son considerados piezas fundamentales en la identidad del formato, mientras que otras figuras como Jazmín Pinedo, Vanessa Jerí, Cinthia Coppiano y Coco Maggio también podrían aparecer en esta producción.

A ello se suma la posibilidad de volver a escuchar la característica narración de Mr. Peet, una voz que acompañó innumerables jornadas de competencia y que se convirtió en parte esencial de la experiencia para el público.

El popular reality marcó un hito en su momento.

El fenómeno que marcó una generación vuelve a generar expectativa

Más allá de los retos y competencias, Combate se convirtió en un espacio que conectó con miles de jóvenes durante varios años. El programa dejó huella en la cultura popular peruana y fue considerado el precursor de un formato que luego inspiró a otros realities de competencia.

La noticia de este documental ha provocado una ola de comentarios en redes sociales. Fanáticos de distintas generaciones han comenzado a compartir recuerdos, fotografías y mensajes con los que celebran el regreso de uno de los programas más exitosos de la televisión nacional.