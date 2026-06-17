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Jefferson Farfán DEJA EN SHOCK al revelar el monto que entrega a Darinka Ramírez por la manutención de su hija

El exfutbolista Jefferson Farfán respondió a las críticas de Magaly Medina y reveló la cifra mensual que destina a la manutención de su hija con Darinka Ramírez.

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    Jefferson Farfán DEJA EN SHOCK al revelar el monto que entrega a Darinka
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    Por primera vez, Jefferson Farfán compartió detalles sobre la cantidad mensual que asigna a Darinka Ramírez para el cuidado de su hija de tres años. A través de Instagram, el exfutbolista reveló la cifra tras ser desafiado por Magaly Medina, debido a una denuncia que interpuso en su contra.

    Farfán explicó que entrega a la exmodelo S/7.000, monto establecido judicialmente en marzo de este año.

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    Jefferson Farfán revela la cantidad destinada a Darinka Ramírez como manutención. Foto: Instagram.
    Jefferson Farfán revela la cantidad destinada a Darinka Ramírez como manutención. Foto: Instagram.

    Jefferson Farfán informa sobre el pago de S/7.000 a Darinka Ramírez

    “Respecto a lo que preguntó la señora Magaly Medina, acerca de la pensión para mi hija: con mucho gusto, menciono que son 7 mil soles anticipados legalmente por un juez. Antes esta cantidad era de 9 mil soles”, expresó Jefferson Farfán, de 41 años, al abordar el tema en respuesta a ATV.

    No obstante, en semanas recientes, Darinka Ramírez afirmó que el exfutbolista intenta reducir el nivel de vida de su hija al proponer disminuir esa pensión a S/4.200 mensuales. También manifestó que los S/7.000 actuales resultan insuficientes para cubrir todos los gastos de la pequeña Luana Farfán Ramírez.

    Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a aclarar sobre servicio comunitario

    En el mismo mensaje, Jefferson Farfán desafió a Magaly Medina a confirmar públicamente si cumplió con el servicio comunitario estipulado por el tribunal, en las fechas y horarios que, según él, fueron aprobados y firmados por la presentadora.

    “Ahora le formulo una pregunta. ¿Llevó usted a cabo su servicio comunitario en las fechas acordadas y firmadas? Sí o no. ¿Cumplió con las 10 jornadas, 76 horas? ¿Le doy una pista? ¿En qué vehículo asistió? 6 minutos. Arriba Alianza”, escribió el conocido Foquita.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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