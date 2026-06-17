Jefferson Farfán DEJA EN SHOCK al revelar el monto que entrega a Darinka Ramírez por la manutención de su hija

Jefferson Farfán DEJA EN SHOCK al revelar el monto que entrega a Darinka Ramírez por la manutención de su hijaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Por primera vez, Jefferson Farfán compartió detalles sobre la cantidad mensual que asigna a Darinka Ramírez para el cuidado de su hija de tres años. A través de Instagram, el exfutbolista reveló la cifra tras ser desafiado por Magaly Medina, debido a una denuncia que interpuso en su contra.
Farfán explicó que entrega a la exmodelo S/7.000, monto establecido judicialmente en marzo de este año.
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Jefferson Farfán informa sobre el pago de S/7.000 a Darinka Ramírez
“Respecto a lo que preguntó la señora Magaly Medina, acerca de la pensión para mi hija: con mucho gusto, menciono que son 7 mil soles anticipados legalmente por un juez. Antes esta cantidad era de 9 mil soles”, expresó Jefferson Farfán, de 41 años, al abordar el tema en respuesta a ATV.
No obstante, en semanas recientes, Darinka Ramírez afirmó que el exfutbolista intenta reducir el nivel de vida de su hija al proponer disminuir esa pensión a S/4.200 mensuales. También manifestó que los S/7.000 actuales resultan insuficientes para cubrir todos los gastos de la pequeña Luana Farfán Ramírez.
Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a aclarar sobre servicio comunitario
En el mismo mensaje, Jefferson Farfán desafió a Magaly Medina a confirmar públicamente si cumplió con el servicio comunitario estipulado por el tribunal, en las fechas y horarios que, según él, fueron aprobados y firmados por la presentadora.
“Ahora le formulo una pregunta. ¿Llevó usted a cabo su servicio comunitario en las fechas acordadas y firmadas? Sí o no. ¿Cumplió con las 10 jornadas, 76 horas? ¿Le doy una pista? ¿En qué vehículo asistió? 6 minutos. Arriba Alianza”, escribió el conocido Foquita.