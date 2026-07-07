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Nana de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, impacta al DENUNCIAR maltratos y falta de pagos: "Afectó mi..."

Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, enfrenta una denuncia pública de su nana, quien relata momentos difíciles mientras estaba contratada para cuidar a su hija.

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    Majo Parodi es denunciada
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    Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, fue criticada tras las declaraciones de Yahaira Valdivia, quien reveló los problemas que enfrentó al trabajar como cuidadora de la hija de Majo. La joven denunció la falta de pago y la apropiación de sus pertenencias.

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    Acusan a Majo Parodi de presuntos abusos y no pagar a su nana

    Yahaira Valdivia, exnana de la hija de Majo Parodi, denunció haber recibido malos tratos durante los 21 días que trabajó, lo que afectó su bienestar emocional.

    "Quiero compartir la mala experiencia que tuve como niñera de una influencer peruana. Aunque cumplí mis tareas durante esos días, las situaciones que viví dañaron mis emociones. Decidí renunciar tras conversar con ella personalmente", explicó la joven.

    Yahaira detalló que concluyó su relación laboral de manera adecuada, tanto en persona como por mensajes de texto. Sin embargo, las acciones posteriores de Parodi afectaron su situación económica.

    Nana de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, la acusa de presuntos maltratos y denuncia falta de pagos
    Nana de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, la acusa de presuntos maltratos y denuncia falta de pagos

    "Después de renunciar, me informaron que algunas prendas se dañaron supuestamente bajo mi cuidado. Expliqué cada caso, pero sigo sin recibir mi salario por los días trabajados", añadió.

    Yahaira manifestó tener pruebas para respaldar sus afirmaciones y pidió a su exjefa que le pague por el tiempo laborado. Además, aseguró que no busca perjudicarla personalmente.

    Nana de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, la acusa de presuntos maltratos y denuncia falta de pagos
    Nana de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, la acusa de presuntos maltratos y denuncia falta de pagos

    Aunque no mencionó nombres, Yahaira confirmó que se refería a Majo Parodi cuando le sugirieron hacer pública la denuncia. "Exactamente, la señorita Majo Parodi", respondió. También exigió la devolución de las pertenencias que dejó en su casa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nana de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, impacta al DENUNCIAR maltratos y falta de pagos: "Afectó mi..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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