Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y su felicidad quedó al descubierto: “Está muy contenta”

Giancarlo Gossío destacó el buen momento profesional de Angie Jibaja tras su regreso al Perú y reveló detalles sobre la crisis que atravesaron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

El popular produtor reveló que las personas aplauden la participación de Angie en el podcast. | Composición Wapa

El popular produtor reveló que las personas aplauden la participación de Angie en el podcast. | Composición Wapa

El regreso de Angie Jibaja al medio artístico parece haber encontrado una respuesta positiva entre sus seguidores. Así lo aseguró Giancarlo Gossío, quien comparte conducción con la popular modelo en el podcast 'Nadie sabe', proyecto digital que viene ganando espacio en plataformas digitales.

Según explicó el también influencer, la ex chica reality atraviesa una etapa distinta en su vida y el público ha valorado precisamente esa nueva faceta más enfocada en lo profesional y personal.

Angie Jibaja apuesta por una nueva etapa en el Perú

Gossío destacó el compromiso que Angie viene demostrando desde el inicio del programa y reveló que incluso ya existirían propuestas para que continúe desarrollando proyectos en el país.

"Nos está yendo bien, tenemos casi un mes al aire y el público ha recibido con cariño a Angie. Ella se encuentra muy contenta. Tiene una oferta importante para trabajar acá", comentó.

Además, aseguró que el retorno de la modelo no sería temporal y que su intención es establecerse nuevamente en el Perú.

"En realidad, vino para quedarse y, gracias a Dios, ha podido ver a sus hijos. Le está dando duro al trabajo, es la primera en llegar para hacer el podcast", agregó.

Angie Jibaja regresó por la puerta grande.

Giany Cossío revela detalles de la crisis entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

En otro momento, Giancarlo también se pronunció sobre la mediática relación entre su amiga Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli, y confirmó que la pareja sí atravesó una separación temporal.

"Yo hablo con Milett, mañana, tarde y noche. Sí terminaron, eso es cierto, Milett estaba muy triste. El día que te contestó, era cierto que ella había terminado y no pensaba volver con él", reveló durante su participación en 'La noche habla'.

Sin embargo, descartó tajantemente que la ruptura estuviera relacionada con terceras personas y atribuyó el desgaste principalmente a la distancia entre ambos.

Asimismo, salió en defensa del conductor argentino frente a quienes aseguran que habría utilizado la relación para mantenerse vigente mediáticamente. "No la está usando, porque si lo hiciera, no estuvieran dos años", sostuvo.