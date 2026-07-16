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Magaly Medina responde con FIRMEZA a Ethel Pozo tras conocerse mensajes insultantes: "Uno tiene que ser agradecido..."

Después de que Janet Barboza revelara mensajes de Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina, esta última respondió con firmeza en redes sociales a la hija de Gisela Valcárcel.

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    Magaly Medina responde con FIRMEZA a Ethel Pozo tras conocerse mensajes insultantes: "Uno tiene que ser agradecido..."
    Magaly se refirió a los mensajes del revelador CHAT donde la 'insulta'. | Composición Wapa
    Magaly Medina responde con FIRMEZA a Ethel Pozo tras conocerse mensajes insultantes: "Uno tiene que ser agradecido..."

    Ethel Pozo se encuentra en medio de una polémica tras ser entrevistada por Magaly Medina en su espacio 'Magaly TV: la firme'. Janet Barboza hizo públicos unos mensajes de la hija de Gisela Valcárcel, en los que se refiere de manera crítica a la conductora y a otros personajes. En respuesta, la esposa de Alfredo Zambrano reapareció con un video dirigido a la esposa de Julián Alexander. ¿Qué dijo exactamente?

    Magaly Medina responde a Ethel Pozo tras mensajes insultantes

    Ethel Pozo quedó en mal lugar luego de que Janet Barboza publicara sus conversaciones y revelara comentarios muy duros contra Magaly Medina, pese a haber manifestado gratitud durante su encuentro y afirmar que no guardaba rencor por críticas anteriores.

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    “Ese tipo es del club de la gente mala de entraña: Magaly, Peluchín, Kurt”, se aprecia en los mensajes compartidos por la Rulitos, que sugieren que Pozo no fue sincera durante su aparición en el programa.

    Pese a esto, la hija de Gisela Valcárcel intentó mostrar que su opinión sobre la conductora de ATV cambió por completo tras una charla que priorizó el respeto. Aunque Maga no respondió públicamente a los mensajes revelados, sí lo hizo en Instagram mediante un video contundente dirigido a Ethel.

    Magaly Medina responde a Ethel Pozo tras mensajes insultantes
    Magaly Medina responde a Ethel Pozo tras mensajes insultantes

    Aunque Janet Barboza divulgó las conversaciones, Medina minimizó el asunto y reprodujo su discurso a Pozo en el programa. Además, se refirió a lo desagradecidas que fueron la Rulitos y Edson Dávila con ella y con su madre, quien les brindó oportunidades en GV Producciones.

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    “Uno debe ser agradecido en esta vida, Ethel, es algo que siempre sostengo porque yo, aunque sea por eso, soy agradecida. Puedo tener muchos defectos, pero el agradecimiento siempre lo practico con quienes me ayudaron en momentos difíciles. Pero quienes no son agradecidos no son buenas personas. Y esas personas no merecen mi respeto. No solo te debieron agradecimiento a ti, sino a la productora. Ellos fueron seleccionados, empoderados, y les dieron protagonismo en televisión”, expresó en el video compartido.

    “Uno en la vida tiene que ser agradecido”, añadió como conclusión. Con esto, Magaly cuestiona a Barboza, quien podría estar exponiendo conversaciones privadas para evadir las críticas por 'traicionar' a Ethel junto con Edson Dávila. Luego, Medina comentó que no se arrepiente de la entrevista, destacó su éxito en audiencia y publicó las cifras en Instagram.

    Magaly Medina responde a Ethel Pozo tras mensajes insultantes
    Magaly Medina responde a Ethel Pozo tras mensajes insultantes


    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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