El esperado reencuentro entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo finalmente se dio en El Valor de la Verdad . Luego de meses sin hablarse tras el polémico concierto por los 25 años de Skándalo, ambos se sentaron frente a frente para limar asperezas. Aunque se pidieron disculpas en vivo, las heridas aún no cicatrizan del todo.

Durante el programa, Ricky Trevitazo reiteró sus acusaciones: aseguró que Carbajal se quedó con dinero del evento y no les pagó lo acordado. “Nosotros solo pedimos lo justo”, fue parte de su argumento. En contraste, Luigui defendió su rol como productor, señalando que invirtió de su propio bolsillo y estuvo a cargo de cada detalle del show.

Pese al abrazo televisado, el también locutor de radio confesó después que no quedó satisfecho con el resultado del encuentro. En su programa radial, dijo que se sintió limitado por el tiempo y que se guardó mucho por decir. “Hay muchas cosas que no se dijeron, que quise decir después. Cuando acabó el programa dije: ¿Por qué no dije tantas cosas que tenía aquí?”, expresó, tocándose el pecho.