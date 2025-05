Ricky Trevitazzo se quiebra al ver Luigui Carbajal en EVDLV: “Todavía es mi hermano”

Ante esa pregunta, Ricky Trevitazzo confesó que protagonizó una intensa pelea con Carbajal. “‘Qué te has creído’”, me dijo. Me metió una cachetada y le metí como 15 puñetes, al suelo…” , reveló el cantante.

Asimismo, entre sollozos afirmó que esta situación le genera mucha pena, ya que considera a Luigui como su hermano y han tenido una amistad por mucho tiempo. “Te lo juro por Dios que me duele, no son lágrimas de cocodrilo y saber que no me puedo juntar con él...”, señaló visiblemente afectado.