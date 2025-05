El momento más emotivo de la entrevista llega cuando Beto Ortiz plantea una pregunta directa a Ricky Trevitazo: “¿Te peleaste con Luigui por dinero?”. La tensión en el set se hace palpable. Ricky, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, no puede contener el llanto. “Te juro por Dios que me duele, no son lágrimas de cocodrilo, y saber que no me puedo juntar con él”, expresa con profunda tristeza y lágrimas en sus ojos.