“A la opinión pública, informo mediante el presente mi separación personal y laboral con el Sr. Luis Alberto Carbajal Lazo. Agradezco la oportunidad que ambos nos dimos durante muchos años, pero debido a temas netamente personales y profesionales, he decidido bloquear todo tipo de vínculos que me unan al señor”, expresó el exintegrante de Skándalo .

Hasta el momento, Luigui Carbajal no ha emitido un comentario público sobre el comunicado de Ricky Trevitazo , lo que ha dado pie a especulaciones y rumores. Sin embargo, se espera que este tema sea manejado con discreción y respeto mutuo, como Trevitazo enfatizó en su mensaje.

En su comunicado, Ricky también solicitó expresamente que empresarios y promotores no lo relacionen más con Luigui Carbajal en ningún proyecto futuro.

“Pido, por favor, a quien corresponda, empresarios, promotores y otros, que no me involucren más con el Sr. en mención, para evitar posibles confusiones al público en general. Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante”, enfatizó el cantante.