Ricky y Luigui sellan su reconciliación con intenso abrazo y dejan en el pasado pelea por dinero

Durante el programa, Trevitazo tomó la iniciativa y expresó su deseo de recuperar el lazo que alguna vez los unió. “Él y yo vamos a ser amigos hasta que nos muramos. No sé si yo mañana me muera o él, el futuro es impredecible y la vida también”, afirmó con la voz entrecortada. Reconoció que, aunque ha seguido adelante con su vida, nada ha sido igual desde que se distanciaron.

Beto Ortiz, conductor del programa, intervino en el momento más sensible, preguntándole a Luigui si estaba dispuesto a reconciliarse con su excompañero. Carbajal aceptó, pero con una condición: que Ricky también se disculpara públicamente, tal como él lo había hecho minutos antes. Explicó que le dolió, que se insinuara que se había quedado con dinero que no le correspondía.

El momento más esperado llegó con la pregunta número 7 del cuestionario. Ricky, visiblemente afectado, decidió cerrar el capítulo de la disputa con una disculpa abierta y honesta. “Si en alguna oportunidad has sentido que te he faltado el respeto o he dicho cosas de más, te pido perdón, porque no tengo que estar en un set de televisión para pedirte perdón, te lo diría de corazón (...) yo quiero estar contigo para siempre, a tu lado”, declaró.