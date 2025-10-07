Rossi Torrealba, exintegrante de ' Combate ', ha transformado su vida en Perú. Desde su llegada, ha pasado de barbera en Gamarra a empresaria con dos colegios en Lima.

Desde su llegada al Perú sin dinero y con grandes sueños, Rossi Torrealba ha demostrado que con esfuerzo y determinación se puede transformar la vida por completo. La exintegrante de ‘Combate’ pasó de trabajar en Gamarra como barbera a convertirse en empresaria y dueña de dos colegios en Lima. Hoy, combina su rol como madre, esposa y artista en ‘El reventonazo de la Chola’, consolidando así una historia de éxito inspiradora.

De Gamarra al éxito: la inspiradora transformación de Rossi Torrealba

Rossi Torrealba, recordada por su paso por ‘Combate’, ha demostrado que el éxito puede construirse desde cero. La modelo venezolana, hoy convertida en empresaria y madre, sorprendió al revelar que es propietaria de dos colegios en Lima y que disfruta de una sólida relación con su esposo peruano. Además, continúa mostrando su faceta artística como parte del elenco de 'El reventonazo de la Chola', espacio conducido por Ernesto Pimentel.

Torrealba contó que llegó al Perú hace ocho años “sin un dólar en el bolsillo” y que su primera experiencia laboral fue en Gamarra, donde trabajó como barbera y llegó a ganar hasta 100 soles diarios. Gracias a su estatura, comenzó a incursionar en el modelaje dentro del mismo emporio textil, lo que le abrió las puertas a la televisión y, finalmente, al mundo de los realities, donde se le vinculó con figuras como Nicola Porcella y Diego Chávarri.

“Estuve unos seis meses (en Combate) porque ahí venden el drama, el show, hablar de otros, y yo no quería eso para mí. No quería ser expuesta de esa manera porque venía con una visión artística diferente”, explicó la venezolana de 32 años en conversación con Trome.

Su incursión en el rubro educativo nació de una experiencia personal durante la pandemia, cuando buscaba apoyo para su pequeña hija. “Me dijeron que era autista, pero resulta que no lo era”, relató. Esa vivencia la motivó a crear un espacio enfocado en la estimulación temprana y el desarrollo infantil. “Actualmente tengo dos sedes. Una en San Miguel y otra en Magdalena, se llama Divina Pastora”, añadió con orgullo.

El amor tocó a su puerta

Después de una difícil relación con el padre de su primer hijo, Rossi Torrealba decidió volver a creer en el amor. La exintegrante de Combate contó que el destino la unió con un empresario peruano, con quien hoy disfruta de una relación sólida y tranquila.

“Nos conocimos en un evento, él me contrataba, me gustó su caballerosidad, respeto, credibilidad, confianza. Llegó en el momento perfecto”, expresó la modelo venezolana en una entrevista con Trome.