La madre de Suheyn , Betsabeth Noriega, arremetió contra su expareja tras su aparición en EVDLV junto a la modelo.

Betsabeth Noriega, madre de Suheyn Cipriani, no dudó en pronunciarse y lanzar duras críticas contra el padre de la modelo, quien apareció junto a su hija en el programa ‘El Valor de la Verdad’. La señora aseguró que él nunca cumplió con su rol de padre, pues fue un progenitor ausente en la vida de sus hijos. Además, remarcó que siempre fue ella quien asumió la responsabilidad total de criarlos y sacarlos adelante.

“Me sorprende que tú hayas estado ahí sentado. Hace tres semanas estábamos conversando tú y yo de lo preocupados que estábamos de las malas decisiones de tu hija”, declaró Betsabeth Noriega para ‘Amor y Fuego’, tras escuchar las palabras de su hija, quien la dejó como una “mala madre” al relatar las agresiones sufridas.

La madre de Suheyn quiso aclarar que su versión de los hechos es distinta a lo contado en EVDLV y recalcó que siempre fue ella quien se “sacó el ancho” para mantener a sus hijos, mientras el padre permanecía ausente.

“Yo he sido la que los he mantenido, la que ha tenido que vender sanguches en la calle para darles de comer, la que ha estado con ellos todo el tiempo, yo he sido la que he trabajado duro, la que me he reventado el lomo por mis hijos. En toda la vida de mi hija, solo pasó tres veces pensión y nunca más. Yo he tenido que hacer cosas por mis hijos, he tenido que vérmelas sola”, expresó contundente.

Suheyn asegura que fue su abuela quien la cuidó

Sobre su madre, Suheyn Cipriani contradijo la versión de Betsabeth Noriega y aseguró que fue su abuela paterna quien realmente se encargó de su cuidado.

“Ella nunca me ha mantenido. Ella me mantuvo hasta que viví con ella y cuando me mudé con mi abuela, no vi ni un sol de esa mujer. La que me mantuvo siempre fue mi abuela, mi abuela fue la que me compró mis cosas”, expresó.

Por otro lado, la modelo contó dónde se encontraba su padre en los años de su infancia, cuando sufrió abuso por parte de la pareja de su madre y también maltratos de ella. Según explicó Suheyn, su progenitor se encontraba trabajando arduamente para sostener a la familia.