Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Madre de Suheyn Cipriani arremete contra el padre de la modelo: “Solo pasó tres veces pensión”

La madre de Suheyn, Betsabeth Noriega, arremetió contra su expareja tras su aparición en EVDLV junto a la modelo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Madre de Suheyn Cipriani arremete contra el padre de la modelo: “Solo pasó tres veces pensión”
    Madre de Suheyn Cipriani | Composición Wapa | Instagram
    Madre de Suheyn Cipriani arremete contra el padre de la modelo: “Solo pasó tres veces pensión”

    Betsabeth Noriega, madre de Suheyn Cipriani, no dudó en pronunciarse y lanzar duras críticas contra el padre de la modelo, quien apareció junto a su hija en el programa ‘El Valor de la Verdad’. La señora aseguró que él nunca cumplió con su rol de padre, pues fue un progenitor ausente en la vida de sus hijos. Además, remarcó que siempre fue ella quien asumió la responsabilidad total de criarlos y sacarlos adelante.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina critica el lujoso festejo de los Acuña en medio de tragedia por atentado en Trujillo

    Me sorprende que tú hayas estado ahí sentado. Hace tres semanas estábamos conversando tú y yo de lo preocupados que estábamos de las malas decisiones de tu hija”, declaró Betsabeth Noriega para ‘Amor y Fuego’, tras escuchar las palabras de su hija, quien la dejó como una “mala madre” al relatar las agresiones sufridas.

    La madre de Suheyn quiso aclarar que su versión de los hechos es distinta a lo contado en EVDLV y recalcó que siempre fue ella quien se “sacó el ancho” para mantener a sus hijos, mientras el padre permanecía ausente.

    Yo he sido la que los he mantenido, la que ha tenido que vender sanguches en la calle para darles de comer, la que ha estado con ellos todo el tiempo, yo he sido la que he trabajado duro, la que me he reventado el lomo por mis hijos. En toda la vida de mi hija, solo pasó tres veces pensión y nunca más. Yo he tenido que hacer cosas por mis hijos, he tenido que vérmelas sola”, expresó contundente.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Samahara Lobatón revela que Farfán fue su 'figura paterna', pero resalta a Jesús Barco: “Me doy cuenta de lo que realmente faltó”

    Suheyn asegura que fue su abuela quien la cuidó

    Sobre su madre, Suheyn Cipriani contradijo la versión de Betsabeth Noriega y aseguró que fue su abuela paterna quien realmente se encargó de su cuidado.

    Ella nunca me ha mantenido. Ella me mantuvo hasta que viví con ella y cuando me mudé con mi abuela, no vi ni un sol de esa mujer. La que me mantuvo siempre fue mi abuela, mi abuela fue la que me compró mis cosas”, expresó.

    Por otro lado, la modelo contó dónde se encontraba su padre en los años de su infancia, cuando sufrió abuso por parte de la pareja de su madre y también maltratos de ella. Según explicó Suheyn, su progenitor se encontraba trabajando arduamente para sostener a la familia.

    Trabajando, sacándose el ancho. En esa época mi familia no tenía nada, éramos humildes, trabajaba en seguridad. Lo veía una vez por semana, obviamente no le contaba nada. Mi papá lo ha logrado, ahora le va bien económicamente”, declaró recientemente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Madre de Suheyn Cipriani arremete contra el padre de la modelo: “Solo pasó tres veces pensión”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergencia

    Melissa Klug compartió sorpresivo mensaje tras paso de Samahara en ‘El Valor de la verdad’

    Magaly Medina critica el lujoso festejo de los Acuña en medio de tragedia por atentado en Trujillo

    Jefferson Farfán GANÓ juicio a Magaly Medina y sorprenden al revelar qué hará con el dinero que le pague la 'Urraca'

    Magaly Medina lo cuenta todo tras perder juicio contra Farfán: "Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados"

    Lo más vistos en Farándula

    Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre

    Pamela López revela conmovedor mensaje después de enterarse que Pamela Franco y Cueva no terminaron

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Youna arremete contra Samahara Lobatón y la desmiente tras aparecer en EVDLV: "Los torturantes 5 años juntos y mientes"

    Samahara Lobatón tilda de 'Hitler' a Melissa Klug y revela sus fuertes agresiones: "Tenía la fuerza de un hombre"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;