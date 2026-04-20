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Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand All Stars y promete arrasar

Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand International All Stars y desata entusiasmo en redes sociales.

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    Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand All Stars y promete arrasar
    Suheyn Cipriani representará a Perú en Miss Grand International All Stars. | Composición Wapa
    Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand All Stars y promete arrasar

    Perú vuelve a posicionarse en el mapa de los certámenes internacionales con un nombre que ya tiene recorrido. Suheyn Cipriani fue confirmada como la nueva representante nacional en el Miss Grand International All Stars, una edición especial que reunirá a figuras con experiencia previa en concursos de belleza.

    Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand International All Stars

    El anuncio fue realizado por la organización del certamen a través de sus redes oficiales, donde destacaron el perfil integral de la modelo peruana, quien asume el reto de competir en un formato que exige más que presencia escénica.

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    “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y presentadora de podcast peruana, actualmente estudia Psicología. Ella tiene experiencia tanto en las etapas de desfiles nacionales como internacionales, lo que trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”.

    La designación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde seguidores del mundo de los concursos celebraron su elección como una apuesta sólida para el país.

    Un perfil que combina experiencia, comunicación y presencia internacional

    Además de su paso por la televisión y el entorno digital, Cipriani cuenta con un historial importante en certámenes. Su título como Miss Eco International 2019 respalda su experiencia en escenarios globales.

    El comité organizador también resaltó su capacidad para conectar con el público y proyectar un mensaje más allá de lo estético: “Suheyn representa confianza, autenticidad y pasión. Su objetivo es usar su voz y plataforma para inspirar a otros mientras hace un impacto significativo en el escenario MGI All Stars”.

    Suheyn Cipriani fue seleccionada para representar a su país en el Miss Grand International All Stars.
    Suheyn Cipriani fue seleccionada para representar a su país en el Miss Grand International All Stars.

    Un formato que apuesta por la experiencia y el impacto

    La edición All Stars del Miss Grand International no es una competencia convencional. Está diseñada para reunir a candidatas con trayectoria, priorizando habilidades como la comunicación, la autenticidad y el compromiso social.

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    En ese contexto, la participación de Suheyn Cipriani no solo representa a Perú, sino que también refleja una tendencia en los concursos actuales: valorar perfiles integrales con preparación académica y proyección pública.

    El certamen, liderado por Nawat Itsaragrisil, busca consolidar esta visión en una plataforma internacional donde las participantes no solo compiten por una corona, sino por generar impacto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand All Stars y promete arrasar
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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