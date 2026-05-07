Magaly Medina explota en vivo al revelar que deberá pagar S/350.000 a Farfán tras fallo judicial: "No entré a su habitación"

¡Sin filtros! Magaly Medina dio a conocer la elevada cantidad que tendrá que entregar a Jefferson Farfán , quien la demandó después de que transmitiera imágenes de él y Yahaira Plasencia en su vivienda.

Magaly Medina mostró su frustración tras revelar que tendrá que abonar S/350.000 a Jefferson Farfán. Esto surge después de que el exfutbolista la demandara por un supuesto caso de invasión a la privacidad, en relación a su antigua pareja, Yahaira Plasencia.

Durante la emisión de su programa en vivo, 'Magaly TV, la firme', la conductora expresó su descontento mientras comentaba sobre la liberación de una empresaria involucrada en un accidente de tráfico en Trujillo.

Magaly Medina detalla el pago a Jefferson Farfán

Mencionando el caso de la empresaria, Magaly reflexionó sobre lo que considera injusticias comunes en el país, y compartió su propio episodio con Farfán, comunicando el monto que deberá pagar tras el veredicto judicial. “S/350.000 debo darle a Farfán porque dice que lo espié desde la ventana. ¡Nunca entré a su habitación! Lo observé desde la terraza”, expresó con desagrado.

Farfán presentó una demanda en 2019 contra la comunicadora principalmente por invasión agravada de la privacidad, después de que se emitieran imágenes sin permiso de él con Yahaira Plasencia en su terraza de Miraflores.

Ciudadanos comunes se sienten desprotegidos: Magaly Medina desafiante ante la Justicia

Conocida como la ‘Urraca’, aprovechó para criticar lo que percibe como una tendencia creciente a judicializar los asuntos mediáticos, buscando compensaciones excesivas entre celebridades. “S/350.000, imaginen. Ahora todos demandan por montos millonarios porque ‘Ay, me llamaron tonto’, ‘Ay, criticaron mi físico’ o ‘Ay, me violentaron como mujer’”, comentó, sin especificar a nadie en particular.