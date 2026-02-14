Sebastián Lizarzaburu revela el VERDADERO TRATO entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero DETALLE asombra: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Sebastián Lizarzaburu revela el VERDADERO TRATO entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero DETALLE asombra: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

El influencer Sebastián Lizarzaburu ha dejado en evidencia que atraviesa un buen momento sentimental junto a su novia Adriana Odria López. Esta vez, el conocido “Hombre Roca” llamó la atención de sus seguidores al mostrar cómo es la relación entre su pareja y su hija, fruto de su pasada historia con Andrea San Martín.

Sebastián Lizarzaburu revela cómo se llevan su hija y su novia

Desde su cuenta de Instagram, Sebastián publicó un carrusel con imágenes que resumen algunos de los momentos que vivió en febrero. Sin embargo, la primera fotografía fue la que más comentarios generó, ya que en ella aparece junto a su pequeña y su actual pareja.

“Mi febrero resumido en un carrusel. Hogar, familia, gym, sunsets, comidas y snacks”, escribió en la descripción.

Lo que más llamó la atención fue que la menor lucía un outfit muy similar al de Adriana, incluso ambas vestían el mismo tipo de top, detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios.

A raíz de la publicación, muchos interpretaron que la hija del exchico reality mantiene un vínculo cercano con la novia de su padre. Algunos seguidores destacaron la armonía familiar: “Definitivamente su pareja le da ese soporte que él buscaba, es súper linda ella, se nota que quiere mucho a su hija del Hombre Roca”, comentó una usuaria. No obstante, también hubo críticas: “Todo muy bonito, pero no se ve bien que se vista igual que la nena, no va”, opinó otra persona.

El gesto romántico que tuvo con su pareja

A finales del 2024, Sebastián preocupó a sus seguidores al contar que su hija atravesaba un delicado problema de salud. Una vez que confirmó que la menor venía evolucionando favorablemente, decidió enfocarse también en un momento especial: el cumpleaños de su pareja.