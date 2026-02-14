Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."

Sebastián Lizarzaburu revela el verdadero trato entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero detalle asombra

Sebastián Lizarzaburu compartió una insólita publicación de su hija con su pareja y Andrea San Martín. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sebastián Lizarzaburu revela el verdadero trato entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero detalle asombra
    Sebastián Lizarzaburu revela el VERDADERO TRATO entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero DETALLE asombra: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Sebastián Lizarzaburu revela el verdadero trato entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero detalle asombra

    El influencer Sebastián Lizarzaburu ha dejado en evidencia que atraviesa un buen momento sentimental junto a su novia Adriana Odria López. Esta vez, el conocido “Hombre Roca” llamó la atención de sus seguidores al mostrar cómo es la relación entre su pareja y su hija, fruto de su pasada historia con Andrea San Martín.

    Sebastián Lizarzaburu revela cómo se llevan su hija y su novia

    Desde su cuenta de Instagram, Sebastián publicó un carrusel con imágenes que resumen algunos de los momentos que vivió en febrero. Sin embargo, la primera fotografía fue la que más comentarios generó, ya que en ella aparece junto a su pequeña y su actual pareja.

    “Mi febrero resumido en un carrusel. Hogar, familia, gym, sunsets, comidas y snacks”, escribió en la descripción.

    Lo que más llamó la atención fue que la menor lucía un outfit muy similar al de Adriana, incluso ambas vestían el mismo tipo de top, detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al confesar que se va del Perú sin su hija con Andrea San Martín

    A raíz de la publicación, muchos interpretaron que la hija del exchico reality mantiene un vínculo cercano con la novia de su padre. Algunos seguidores destacaron la armonía familiar: “Definitivamente su pareja le da ese soporte que él buscaba, es súper linda ella, se nota que quiere mucho a su hija del Hombre Roca”, comentó una usuaria. No obstante, también hubo críticas: “Todo muy bonito, pero no se ve bien que se vista igual que la nena, no va”, opinó otra persona.

    wapa.pe

    El gesto romántico que tuvo con su pareja

    A finales del 2024, Sebastián preocupó a sus seguidores al contar que su hija atravesaba un delicado problema de salud. Una vez que confirmó que la menor venía evolucionando favorablemente, decidió enfocarse también en un momento especial: el cumpleaños de su pareja.

    Lejos de la polémica, el influencer optó por un detalle romántico. Compartió un video con recuerdos de su relación, acompañado de una dedicatoria en voz en off donde resaltó la complicidad que comparten como compañeros de entrenamiento, hábitos saludables y momentos de diversión. Además, contó que después de sorprenderla, fue a visitar a su hija, quien continuaba en proceso de recuperación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sebastián Lizarzaburu revela el verdadero trato entre su hija con Andrea San Martín y su pareja pero detalle asombra
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación

    Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."

    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

    Esposa de Gianluca Lapadula toma dura decisión tras ampay del futbolista

    Lo más vistos en Farándula

    Mávila Huertas revela por qué no pudo ser mamá durante su matrimonio con Roberto Reátegui: "Fue complicado, difícil de procesar"

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la mayoría de edad y lo festejan con “regalazo”

    Isabella Ladera rompe su silencio y revela cómo reaccionó Hugo García al enterarse que sería papá: "Se quedó en shock '¡No puede ser!'"

    Rafael Cardozo: El escandaloso precio del anillo de compromiso que le pidió a 'Cachaza'

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;