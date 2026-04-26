Sedapal anuncia cortes de agua en Lima: hasta 15 horas sin servicio este lunes 27
¡Prepárense! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) comunicó que habrá una interrupción temporal del suministro de agua el lunes 27 de abril. Esta situación afectará a cinco distritos y sectores de Lima Metropolitana por un periodo de hasta 15 horas.
El corte se debe a una serie de tareas de mantenimiento que incluyen la limpieza de reservorios, empalmes en las redes, entre otras acciones que buscan optimizar la calidad y distribución del servicio a miles de usuarios.
Interrupción de agua este 27 de abril: Sedapal detalla los distritos afectados
Es importante destacar que los horarios de suspensión del servicio, así como la reanudación, variarán entre los diversos sectores seleccionados por Sedapal. No se trata de una interrupción masiva.
En este contexto, Sedapal recomienda a los ciudadanos planificar y tomar precauciones para minimizar los efectos. Almacenar agua en recipientes limpios un día antes del corte programado puede ser una buena estrategia para enfrentar la situación.
San Juan de Lurigancho
- Desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: A. H. Monitor Huáscar (Gpo. XIII), A. H. 10 de Febrero, A. F. Virgen del Carmen, Agrup. Siglo XXI, A. H. Nuevo San Salvador, A. H. Gran Mariscal Ramón Castilla, A. H. Unidad de los Pueblos sector 22 de Noviembre, Agrup. Familiar 25 de Diciembre, A. H. Bayóvar Ampliación sector José Sabogal, A. H. Tiwinza Ampliación, A. H. San Miguel de Mollepampa Ampliación F2 parcela A, A. F. Tierra Prometida, A. F. Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinza, A. H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Balcón de Bayóvar, A. H. Los Amautas, A. F. Lourdes Camones, A. H. Proyectos Especiales I sector La Fortaleza y P. J. Proyectos Especiales (sector Las Malvinas).
- Desde las 9.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.: Sector Villa Sol, Sector Rinconada de Villa Sol y Sector El Palomar.
La Molina
- Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.: Coop. Los Constructores Ltda. Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-F1-G1-G2 y A. H. Hijos de Constructores.
- Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Urb. Portada de la Planicie.
Carabayllo
- Desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.: A. H. Asociación Las Lomas de Carabayllo, A. H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A. H. ATREM, A. H. Caizal de Carabayllo, A. H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A. H. Los Jardines del sector La Quebrada, A. H. Ampliación Alianza Industrial, A. H. Predio La Esperanza, A. H. Proyecto Las Lomas Cruz del Norte II, A. H. Villa Nazareth, Asociación Villa Rica El Huarango, Asociación Autogestionario Casa Taller Cruz del Norte, Asociación Vivienda Los Técnicos Independientes y Asociación Pecuaria Valle Sagrado.
Ate
- Desde las 10.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: Urb. Valdiviezo.