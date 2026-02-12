Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la mayoría de edad y lo festejan con “regalazo”

El hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug acaba de llegar a la mayoría de edad y sus padres no dudaron en darle mucho amor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la mayoría de edad y lo festejan con “regalazo”
    Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la MAYORÍA de EDAD y lo festejan con “REGALAZO” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la mayoría de edad y lo festejan con “regalazo”

    Melissa Klug y Jefferson Farfán viven un momento especial gracias a su hijo Adriano, quien este martes 12 de febrero alcanzó la mayoría de edad. Ambos padres celebraron con mucha emoción los 18 años de su primogénito, dejando en evidencia lo importante que es esta nueva etapa para sus vidas.

    Los exintegrantes de la farándula sorprendieron al reaparecer públicamente para compartir la feliz noticia sobre su hijo mayor, marcando un nuevo capítulo en su historia familiar. Adriano cumplió 18 años y recibió muestras de cariño por parte de sus padres, quienes no ocultaron su orgullo por este logro.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Melissa Klug apoya a Youna en live y le dedica emotivo mensaje: "Dios te bendiga, hijito"

    Durante la medianoche, Melissa Klug fue la primera en manifestarse y sorprendió a su hijo con una especial celebración en casa, que incluyó globos y una torta para iniciar su día rodeado de sus seres queridos. Aunque 'La Foquita' no habría estado presente en ese momento, Adriano se mostró muy conmovido por el gesto de su madre, quien además le dedicó un extenso y sentido mensaje en redes sociales, donde expresó que él es el hombre más importante de su vida.

    Asimismo, la empresaria compartió fotografías de distintas etapas junto a su hijo, desde su embarazo hasta su infancia, resaltando los momentos más significativos que han vivido juntos. Por su parte, el exfutbolista también le dedicó unas palabras llenas de amor, publicando una imagen con Adriano y destacando lo mucho que lo quiere, recordando además que el año pasado le obsequió su primer automóvil como muestra de su cariño.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la mayoría de edad y lo festejan con “regalazo”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

    Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luz

    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Lo más vistos en Farándula

    Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Saliente de Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje contra Maju Mantilla: "Todo el Perú se dio cuenta, te jura fidelidad..."

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    Exchico reality y expareja de Paloma Fiuza fue operado de emergencia tras ser detectado con un bulto en el cuello

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;