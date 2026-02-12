El hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug acaba de llegar a la mayoría de edad y sus padres no dudaron en darle mucho amor.

Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la MAYORÍA de EDAD y lo festejan con “REGALAZO” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Melissa Klug y Jefferson Farfán viven un momento especial gracias a su hijo Adriano, quien este martes 12 de febrero alcanzó la mayoría de edad. Ambos padres celebraron con mucha emoción los 18 años de su primogénito, dejando en evidencia lo importante que es esta nueva etapa para sus vidas.

Los exintegrantes de la farándula sorprendieron al reaparecer públicamente para compartir la feliz noticia sobre su hijo mayor, marcando un nuevo capítulo en su historia familiar. Adriano cumplió 18 años y recibió muestras de cariño por parte de sus padres, quienes no ocultaron su orgullo por este logro.

Durante la medianoche, Melissa Klug fue la primera en manifestarse y sorprendió a su hijo con una especial celebración en casa, que incluyó globos y una torta para iniciar su día rodeado de sus seres queridos. Aunque 'La Foquita' no habría estado presente en ese momento, Adriano se mostró muy conmovido por el gesto de su madre, quien además le dedicó un extenso y sentido mensaje en redes sociales, donde expresó que él es el hombre más importante de su vida.