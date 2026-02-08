Wapa.pe
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Xiomy SORPRENDE al revelar que le gustaría tener un bebé con Farfán pese a la vasectomía: “Tenemos que hablar”

Xiomy Kanashiro quedó en shock en América hoy tras una predicción de embarazo. La bailarina habló en vivo sobre la posibilidad de tener un hijo con Jefferson Farfán.

    Xiomy Kanashiro reveló su deseo de ser mamá. | Composición Wapa
    La transmisión en vivo de América hoy tuvo un giro inesperado cuando Xiomy Kanashiro, actual co-conductora del espacio, quedó en el centro de una revelación que nadie vio venir. Durante el bloque de predicciones, el vidente Frank Mendizábal lanzó una advertencia en vivo que desató sorpresa, risas nerviosas y una avalancha de especulaciones.

    Las cartas del tarot apuntaron directamente a un posible embarazo en el entorno de Xiomy, un escenario que llamó aún más la atención si se considera que su pareja, Jefferson Farfán, se sometió hace tiempo a una vasectomía.

    El tarot, marzo y una advertencia que sacudió el set

    Sin rodeos, Mendizábal dejó a todos atentos cuando lanzó su predicción frente a cámaras: “Ten cuidado, quizá en el mes de marzo, porque por ahí algo se podría presentar”. La frase cayó como bomba en el set y provocó una reacción inmediata de Xiomy, quien no pudo ocultar su asombro y se tomó el momento con humor, intercambiando miradas cómplices con el panel.

    La tensión del instante fue aprovechada por Janet Barboza, quien fiel a su estilo frontal decidió ir directo al tema. “¿No te gustaría tener un hijito de Jefferson?”, preguntó, generando aún más expectativa entre los televidentes.

    Xiomy responde y deja abierta la posibilidad

    Lejos de esquivar completamente la pregunta, Xiomy optó por una respuesta sincera, aunque marcando límites. “Sí, sí, pero eso queda para mí, pues, Janet… tampoco quieran saber tanto”, dijo entre risas, dejando claro que se trata de un tema personal.

    Sin embargo, la bailarina no cerró del todo la puerta a esa posibilidad y explicó que, de darse, sería bajo condiciones muy específicas. “En mi caso, mi embarazo tiene que ser planeado porque Jefferson tiene la vasectomía, es distinto”, señaló, sugiriendo que el tema no es ajeno a conversaciones privadas.

    Incluso, una frase suya terminó por encender aún más la curiosidad en redes sociales: “Sí, ahí está la miel, pero todavía tenemos que conversar”. Con esas palabras, Xiomy alimentó las especulaciones y dejó a la farándula con una sola pregunta en el aire.

    ¿Se trató solo de una predicción atrevida del tarot o hay algo más que podría confirmarse con el tiempo? Por ahora, Xiomy Kanashiro prefiere mantener el misterio, pero el mes de marzo ya quedó señalado en el radar del espectáculo.

