Xiomy Kanashiro casi queda fuera del programa tras exigir límites por Farfán: “La producción está furiosa”

Xiomy Kanashiro fue la gran ausente en su segundo día en América Hoy y surgen versiones sobre condiciones que habría puesto a la producción para no hablar de Jefferson Farfán.

    El ingreso de Xiomy Kanashiro a América Hoy fue uno de los momentos más comentados del inicio de semana. Su presentación oficial como colaboradora del magazine generó expectativa, aplausos en redes sociales y mensajes públicos de su círculo cercano, incluido Jefferson Farfán. Sin embargo, la atención se trasladó rápidamente a su inesperada ausencia en el segundo día del programa.

    La situación llamó la atención de los televidentes y abrió la puerta a versiones internas sobre un posible desacuerdo entre la modelo y la producción del espacio matutino.

    Las exigencias que habrían cambiado el rumbo de su participación

    Aunque Xiomy participó en la sesión de fotos junto a los conductores y fue anunciada como uno de los nuevos rostros del programa, el miércoles 4 de febrero no apareció en pantalla. El periodista Christian Bayro aseguró que su ausencia no fue casual y estaría relacionada con una serie de condiciones planteadas por la empresaria.

    Según explicó, Kanashiro habría solicitado no abordar temas vinculados a su relación sentimental, especialmente aquellos relacionados con Farfán y su entorno, algo que habría generado molestia en el equipo de producción.

    "La producción de América Hoy está asada con Xiomy Kanashiro, la llegada es para hacer un montón de chimichangas. ¿Cuáles son los temas alrededor de Xiomy Kanashiro? Temas de Farfán, Xiomy, Melissa Klug, Xiomy, temas de Yahaira, Xiomy, temas de Samahara, Xiomy".

    Bayro agregó que la intención inicial del programa era que ella se pronunciara directamente sobre estos asuntos mediáticos, lo que no habría sido aceptado por la modelo.

    El ultimátum y la tensión detrás de cámaras

    El comunicador fue más allá y afirmó que la modelo habría enviado un mensaje claro a la producción, marcando límites sobre los temas que no está dispuesta a tocar en televisión.

    "Me acaban de decir que Xiomy se ha estado mechando con la producción y ha mandado un ultimátum a decir que 'no quiero que me toquen el tema de Farfán para nada de la existencia'".

    De acuerdo con esta versión, el desacuerdo habría provocado incomodidad interna, ya que el programa apostaba por su presencia justamente para abordar esos temas de interés público. Incluso, Bayro comparó la situación con experiencias pasadas del magazine: "Se supone que la habían traído para que este tema los toque Xiomy. Entonces la producción le están diciendo al actual productor que (se vaya). Si no va hacer chongo, ¿para qué está?".

    Finalmente, el periodista recordó un antecedente similar: "Lo mismo que le hicieron a Milett que tampoco le ligó. Porque jamás Milett tuvo algo, a pesar que le dijeron que traiga a Tinelli, que le traiga flores, mariachi, y Xiomy dijo 'a mi Jeffri no me lo metan'".

    Este contexto explicaría por qué Kanashiro fue presentada únicamente como colaboradora y no como integrante fija del programa, dejando abierta la interrogante sobre su continuidad.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

