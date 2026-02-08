Johanna San Miguel se pronuncia y COMPARTE mensaje genera impacto: "Gracias por estar ahí"

Johanna San Miguel enfrenta críticas tras declaraciones sobre identidad de género. Activistas protestaron fuera de su show, mientras la conductora evita disculparse y el debate sigue encendido.

La actriz y presentadora Johanna San Miguel reapareció públicamente en medio de una fuerte controversia que la mantiene en el centro del debate social. Tras varios días de silencio, la figura televisiva se dirigió a su público luego de que colectivos de mujeres trans y activistas se manifestaran a las afueras del Centro de Convenciones Bianca, recinto donde se presentó con su espectáculo teatral.

La protesta se originó por declaraciones de San Miguel que fueron calificadas como transfóbicas por sectores de la comunidad LGBTQI+. El hecho desató una ola de críticas en redes sociales y derivó en pedidos públicos de retractación y disculpas por parte de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El origen de la polémica y la reacción en el teatro

La controversia estalló luego de que la artista, en el marco de una discusión digital, afirmara que solo existen “hombre y mujer” y negara la existencia de las personas trans. Sus palabras se viralizaron rápidamente y generaron indignación en colectivos de diversidad sexual, que organizaron un plantón frente al local del show con banderas, pancartas y consignas a favor del respeto y la inclusión.

Durante la manifestación, las activistas exigieron una disculpa pública por considerar que sus declaraciones refuerzan discursos excluyentes. Pese a ello, la función se desarrolló con normalidad. Al finalizar la presentación, Johanna San Miguel se dirigió brevemente a los asistentes sin mencionar de forma directa el conflicto, aunque su mensaje fue interpretado como una respuesta indirecta al contexto: “Mis respetos porque vinieron. Muchas gracias de verdad”, expresó en reiteradas ocasiones, provocando aplausos del público.

Horas más tarde, la conductora reforzó ese mensaje desde sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Un viernes 6 inolvidable donde el público y yo nos volvimos uno solo. Gracias por tanto”, publicación que recibió muestras de respaldo de sus seguidores, mientras el debate continuaba encendido en plataformas digitales.

‘Likes’, posturas firmes y un debate que no se apaga

Lejos de ofrecer una disculpa explícita, San Miguel mantuvo una postura firme. La situación se intensificó cuando usuarios advirtieron que la exconductora dio “like” a comentarios críticos hacia la comunidad trans, reafirmando su posición respecto a la identidad de género. Entre los mensajes respaldados se encontraban frases como: “Hombre es hombre, nació así y así morirá”, y “Totalmente de acuerdo contigo”, a los que respondió con mensajes de agradecimiento.

Desde el lado opuesto, colectivos LGBTQI+, feministas y activistas reiteraron su rechazo. “La responsabilidad de las figuras públicas es fundamental cuando se trata de temas sensibles. Sus declaraciones pueden tener un impacto real en la vida de muchas personas”, señaló una de las manifestantes durante el plantón, según informó La República.

En contraste, sectores conservadores y parte de su audiencia salieron en defensa de la artista, calificando sus expresiones como una “opinión personal” y argumentando que el debate sobre identidad de género admite diversas posturas. En redes, algunos usuarios aseguraron que “defiende valores tradicionales” y que “tiene derecho a expresar sus ideas”.