La doctora comentó que estaba siendo extorsionada por delincuentes, motivo por la que decidió viajar a Estados Unidos con sus hijas . No obstante, esto provocó que se alejara físicamente con su esposo, el futbolista Edison Flores, así como compartir contenido en sus redes. Si bien, compartían muchas cosas en sus redes sociales, todo indicaba que su romance había acabado.

Pero, no esto no fue todo, porque se conoció que un día antes, un grupo de futbolistas y sus esposas se reunieron en Barranco, en una fiesta. En las imágenes se ven a Pedro Gallese y su esposa Claudia. Pese a que no hubo imágenes de Edison, fuentes cercanas al programa afirmaron que ‘Orejas’ y su esposa asistieron, pero se retiraron temprano.