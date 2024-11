Ana Siucho viajó recientemente a los Estados Unidos, país donde ya se encuentra trabajando mientras cuida de sus hijas con Edison Flores . Durante las últimas semanas se ha especulado que la influencer estaría distanciada del futbolista. Sin embargo, la pareja no ha confirmado nada, aunque la reacción de Siucho ante las últimas salidas del 'Orejitas' habrían sorprendido. ¿Qué hizo?

“Ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera, el día está pa’ bote y playa y para pasarme de la raya, en la arena sube la toalla, ese plancito nunca falla. Esta nena tiene fans y corazón partío como Sanz. Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan, soy selectiva, por razones obvias, al amor lo cogí fobia, perro que me escriba pantallazo y pa' su novia”, se escucha en el tema con el que la pareja del ‘Orejitas’ Flores decidió acompañar su historia.