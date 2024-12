Desde que las fotografías comenzaron a difundirse, el mediocampista peruano ha acaparado titulares. Reconocido por su desempeño en Universitario de Deportes , su estilo relajado no logró evitar que las cámaras lo identificaran. Una reportera de espectáculos aprovechó el momento para realizar un comentario irónico sobre la situación.

Los conductores de Amor y Fuego no tardaron en señalar que resulta muy inusual que Edison Flores, de 30 años, se muestre sin reservas participando en salidas nocturnas rodeado de mujeres, especialmente coincidiendo con la ausencia de Ana Siucho en el extranjero. “Antes no lo hacía, ahora todo el día anda alborotando las discotecas, él es un personaje público. En este contexto, con esta coyuntura, sí me parece raro”, comentó Gigi.