Tips de limpieza: dónde se esconde el polvo y cómo reducirlo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , las personas pasan hasta el 90% de su tiempo en espacios interiores. Identificar dónde se acumula el polvo es clave para mantener un ambiente más limpio y cómodo durante el invierno1.

En estos meses es habitual pasar más tiempo dentro del hogar y mantener los ambientes cerrados para conservar una temperatura acogedora. En este contexto, el polvo puede acumularse en lugares que muchas veces pasan desapercibidos y terminar afectando la calidad del ambiente interior. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas pasan hasta el 90% de su tiempo en espacios interiores, por lo que mantener una rutina de limpieza resulta importante para el bienestar diario 1.

Además, el Estudio Global del Polvo de Dyson revela que el 77% de las personas considera que un hogar con menos polvo también es un hogar más saludable 1. Sin embargo, muchas veces la limpieza se concentra únicamente en los pisos, dejando de lado otros espacios donde estas partículas también se acumulan. Te dejamos las preguntas más frecuentes cuando se trata de limpieza en el hogar:

1) ¿Dónde se oculta el polvo en la casa?: Las sábanas, mantas, cortinas, colchones y sofás son algunos de los lugares donde el polvo, los ácaros y otras partículas se depositan con facilidad. Incorporar estos elementos a la rutina de limpieza y lavarlos periódicamente, ayuda a reducir su acumulación y mantener los espacios en mejores condiciones.

2) ¿Por qué las esquinas, rodapiés y muebles son los más olvidados?: Las esquinas, zócalos, estanterías, marcos de cuadros, lámparas y ventanas suelen quedar fuera de la limpieza cotidiana, favoreciendo la acumulación de polvo con el paso de los días. Una buena práctica es aspirar estos espacios antes de pasar un paño de microfibra húmedo, evitando que las partículas vuelvan a dispersarse. Para facilitar esta tarea, aspiradoras inalámbricas como la Dyson V8 Absolute permiten limpiar no solo pisos, sino también muebles, tapicería y zonas de difícil acceso gracias a sus diferentes accesorios.

3) ¿El polvo también se queda en el aire? Antes de asentarse en muebles o superficies, muchas partículas permanecen suspendidas en el aire por más tiempo del que imaginamos. Por eso, una rutina de limpieza realmente completa no solo debe enfocarse en pisos y objetos visibles, sino también en mejorar la calidad del aire interior. En ese sentido, los purificadores capturan estas partículas invisibles, y además de purificar, ofrecen funciones de ventilación y calefacción, ayudando a mantener un ambiente confortable durante todo el año.

4) ¿Cómo influyen los contaminantes del exterior?: Cada vez que entramos al hogar llevamos polvo y otras partículas adheridas al calzado. Colocar unen la entrada o adoptar el hábito de dejar los zapatos antes de ingresar son acciones sencillas que ayudan a reducir la cantidad de suciedad que llega a los ambientes interiores.