¡No pagues demás! En casa, siempre estamos pensando de qué manera se puede ahorrar luz. De alguna u otra forma, siempre es bueno minimizar el uso de aparatos eléctricos y así poder pagar menos. A pesar que todos deseamos ver un menor precio en nuestros recibos de luz, muchos ignoran cuáles son los electrodomésticos que generan un mayor costo. Por esta razón es que en wapa.pe te brindamos el verdadero tip, para poder ahorrar luz.

Wapa, recuerda que es importante ahorrar luz, no solo por el bien de nuestro bolsillo, sino también por el cuidado del planeta. En los últimos años, hemos podido ver cómo la tierra está sufriendo muchos cambios perjudiciales y en nuestras manos está cuidar el hogar que todas y todos compartimos. ¡Será un lugar para nuestros nietos!

Este es el electrodoméstico que debes desenchufar para ahorrar luz de manera descomunal

Un último estudio de la Agencia Internacional de Energía reveló que el electrodoméstico que consume una cantidad grande de energía es el aire acondicionado. Si dicho aparato está enchufado, genera un alto consumo de luz y tu recibo irá por los aires.

Si no lo sabías, el consumo mensual del aire acondicionado es de un total de 3000 a 3500 vatios por hora. Dicha situación genera preocupación para miles de personas por la llegada del verano 2025. Recordemos que el verano del año pasado fue una de los más "calientes" de las últimas décadas, por lo que el aire acondicionado es una solución viable para el caluroso clima.

Si tenías pensando colocar aire acondicionado en tu casa, recuerda que es uno de los electrodomésticos que genera mucha energía. Sin embargo; con la debida responsabilidad se puede tener dicho aparato en caso. No te olvides de buscar todos los tips y consejos para que tu recibo a fin de mes, no termine por los "aires".

Cómo ahorrar energía con el aire acondicionado