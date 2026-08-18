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Novia de Curwen aparece muy cariñosa con otro hombre y él da con PECULIAR explicación: "No es un beso en la boca, lo saluda"

Carla Campos Salazar fue protagonista de un ampay al ser captada besando a un joven en una discoteca, pero ‘Curwen’ asegura que no fue infidelidad.

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    Novia de Curwen aparece muy cariñosa con otro hombre y él da con PECULIAR explicación: "No es un beso en la boca, lo saluda"
    Víctor Caballero 'Curwen' está a menos de dos meses de casarse con su pareja. | Composición Wapa
    Novia de Curwen aparece muy cariñosa con otro hombre y él da con PECULIAR explicación: "No es un beso en la boca, lo saluda"

    La influencer Carla Campos Salazar, comprometida con el streamer Víctor Caballero, conocido como 'Curwen', fue vista aparentemente besando a otro hombre en una discoteca de Miraflores a las 3.00 a. m. Las imágenes, mostradas por 'Magaly TV: la firme', causaron gran revuelo en las redes sociales.

    'Curwen', sin embargo, negó que el acto fuera una infidelidad y defendió que el gesto no era un beso en los labios, a pesar de que las imágenes podrían sugerir lo contrario. "No es un beso en la boca, lo está saludando", explicó al recibir las imágenes del reportero de Magaly Medina.

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    Reportero le enseño las imágenes del ampay de Carla Campos Salazar a Curwen. Foto: ATV.
    Reportero le enseño las imágenes del ampay de Carla Campos Salazar a Curwen. Foto: ATV.

    Novia de Curwen sorprendida con otro hombre; streamer defiende su relación

    Las imágenes de 'Magaly TV: la firme' mostraron a Carla Campos, de 24 años, en una discoteca de Miraflores el último sábado. En ellas, aparece bailando cerca de un joven, Alonso Grimaldo, a las 3.00 a. m., dando la impresión de besar al joven mientras bailaban y él la rodeaba por la cintura.

    El reportero de Magaly Medina entrevistó a 'Curwen', quien rechazó contundentemente que se tratara de una infidelidad, afirmando estar al tanto de la salida de su pareja al local y que no encontraba conducta inapropiada en ella.

    "No es un beso, solo un saludo. Conozco al chico, es su amigo. Continúo mi relación con ella. No salí porque me quedé viendo 'X-Men' en casa", comentó el streamer relajadamente.

    "Aunque podría parecer un escándalo, realmente no es una infidelidad", concluyó el conductor de 'Brutalidad política'.

    &#039;Magaly TV; la firme&#039; presentó ampay de la novia de Curwen. Foto: ATV.
    'Magaly TV; la firme' presentó ampay de la novia de Curwen. Foto: ATV.
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    Opiniones de Magaly Medina sobre el streamer

    Al finalizar el reportaje, Magaly Medina ironizó sobre el streamer llamándolo ‘Curwen-Baigorria’, argumentando que el beso era real aunque él no lo admitiera en cámara. "Al mostrarle las imágenes, replica como Alejandra Baigorria: ‘No es un beso, es un saludo’. Nunca pensé decirlo, pero esos ‘princesos’ también existen", declaró la conductora con su habitual sarcasmo.

    Medina también comentó que Alonso Grimaldo, el joven ampayado con Carla Campos Salazar, era más apuesto que el streamer. "Ese chico te supera en carisma, Curwen", apuntó la conductora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novia de Curwen aparece muy cariñosa con otro hombre y él da con PECULIAR explicación: "No es un beso en la boca, lo saluda"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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