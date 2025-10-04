Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por un ampay, sino por las declaraciones de su hija mayor, quien aseguró que el cantante no cumple con su rol de padre. En medio de esta situación, Melanie Martínez, madre de la joven, lanzó indirectas públicas sobre el distanciamiento entre la adolescente y su progenitor.

El mensaje de Melanie Martínez a su hija

No es la primera vez que la hija de Domínguez expresa la distancia que mantiene con su padre. En meses anteriores, la joven también había hecho comentarios similares, incluyendo referencias a la relación de Christian con Pamela Franco. Tras aquellas declaraciones, Melanie Martínez aprovechó sus redes sociales para manifestarle su apoyo y recordarle que siempre estará a su lado.

En un video publicado en TikTok, la expareja del cumbiambero le dijo a su hija: “La diferencia entre mamá y papá es que papá te da 30 teniendo 300 y mamá te da 30 aunque se quede sin nada. Papá es cualquiera, mamá no”. Con estas palabras, Martínez reafirmó que hará todo lo posible para que su hija sea feliz, en contraste con la actitud de Domínguez.

La hija de Christian y su opinión sobre Karla Tarazona