Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez

Melanie Martínez reveló la complicada situación que tiene su hija con Christian Domínguez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez
    Melanie Martínez envía CONTUDENTE mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez “Papá es cualquiera” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez

    Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por un ampay, sino por las declaraciones de su hija mayor, quien aseguró que el cantante no cumple con su rol de padre. En medio de esta situación, Melanie Martínez, madre de la joven, lanzó indirectas públicas sobre el distanciamiento entre la adolescente y su progenitor.

    El mensaje de Melanie Martínez a su hija

    No es la primera vez que la hija de Domínguez expresa la distancia que mantiene con su padre. En meses anteriores, la joven también había hecho comentarios similares, incluyendo referencias a la relación de Christian con Pamela Franco. Tras aquellas declaraciones, Melanie Martínez aprovechó sus redes sociales para manifestarle su apoyo y recordarle que siempre estará a su lado.

    En un video publicado en TikTok, la expareja del cumbiambero le dijo a su hija: “La diferencia entre mamá y papá es que papá te da 30 teniendo 300 y mamá te da 30 aunque se quede sin nada. Papá es cualquiera, mamá no”. Con estas palabras, Martínez reafirmó que hará todo lo posible para que su hija sea feliz, en contraste con la actitud de Domínguez.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"

    La hija de Christian y su opinión sobre Karla Tarazona

    Por su parte, la joven no dudó en expresar que no le simpatiza Karla Tarazona, y dejó entrever que la relación de su padre con la conductora podría ser la razón de la distancia entre ellos. “No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no tengo comunicación con ella nunca. No me llevaré bien con Karla nunca jamás en la vida, ni con Karla ni con nadie (...) Yo aprobé a su pareja por mucho tiempo y fingí aprobarla para estar cerca de él, ahora que no, simplemente me llegó, porque no quiero, ahora él se aleja, no me da la atención que merezco por darle atención a otras personas”, declaró ante sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"

    Christian Domínguez reaparece con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija mayor de ser un padre ausente

    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Rafael Cardozo minimiza a 'Cachaza' y asegura que él la dio a conocer en Perú: "Fui yo quien la trajo a Perú"

    Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    Maju Mantilla marca distancia con Gustavo Salcedo y enfatiza su rol como madre, SEGÚN 'Chimi Churri': "Él ve cómo se las arregla"

    ¿Fernando Díaz le da la espalda a Maju Mantilla en medio de brutal agresión de Gustavo Salcedo a productor?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;