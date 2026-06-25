La Marcha que Conecta: la iniciativa que busca conectar las voces LGBTQIA+ de todo el Perú

Según Ipsos, más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos elaborada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos .

Más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos elaborada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, para gran parte de esta población, especialmente aquella que reside en el interior del país, participar en las actividades de visibilidad y celebración del Mes del Orgullo continúa siendo un desafío marcado por la distancia geográfica o las limitaciones de representación en sus localidades.

La necesidad de construir espacios más descentralizados cobra relevancia en un contexto donde el 59% de los peruanos considera que las personas LGBTIQ+ aún son discriminadas en el país, de acuerdo con el estudio 'Día del Orgullo 2025' de Ipsos. Ante esta brecha, nace 'La Marcha que Conecta', una iniciativa que busca trasladar de forma física y tangible las historias, rostros y mensajes de la comunidad LGBTQIA+ de las distintas regiones hacia el escenario más emblemático de la diversidad en el país: la Marcha del Orgullo de Lima.

A diferencia de las activaciones tradicionales de visibilidad, la propuesta busca que la tecnología y la conectividad rompan las barreras geográficas. De esta manera, los mensajes y testimonios en video enviados por personas desde diversos puntos del Perú serán proyectados en pantallas gigantes integradas en el carro alegórico que recorrerá las calles de la capital este 27 de junio, lo que permitirá una participación activa a la distancia.

Esta iniciativa es impulsada por Piel, marca líder que sostiene un fuerte compromiso con los lazos humanos y el bienestar en el país. "El Pride es, ante todo, un espacio de conexión humana, y esa conexión no puede limitarse a la capital. Con esta acción buscamos descentralizar la conversación: queremos evolucionar del 'quién estuvo de manera presencial' al 'quién logró conectar con el Orgullo'. Nuestro propósito es usar nuestro alcance como un puente tecnológico para amplificar las voces de las regiones, asegurando que la distancia geográfica deje de ser una barrera de exclusión y se convierta en un motivo de unión", señaló Kiara Prevost, gerente de Marketing y Relaciones Institucionales de APROPO.

El despliegue responde de manera directa a la identidad de Piel, la marca número uno de preservativos en el Perú, donde 7 de cada 10 condones vendidos pertenecen a su portafolio, lo que refuerza su legitimidad para respaldar activamente las conversaciones sobre salud, autenticidad, libertad y verdadera conexión entre las personas en todo el territorio nacional.

¿Cómo participar en 'La Marcha que Conecta'?

La convocatoria para formar parte de la movilización ya se encuentra abierta a nivel nacional. Las personas de cualquier región del Perú que deseen que su voz, historia o mensaje de orgullo sea proyectado en el carro alegórico este 27 de junio pueden enviar su video, en formato vertical y de máximo 30 segundos, a través de los canales digitales oficiales de la marca, en el enlace oficial en redes de @condones_piel, hasta el jueves 25 de junio.