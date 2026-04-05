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Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', la esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su último pedido en vida.

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    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"
    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al revelar su última promesa antes de su fallecimiento.
    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    Duro momento. La partida del comediante Manolo Rojas sigue generando conmoción en su familia y seres cercanos. A una semana de su fallecimiento a los 63 años por un ataque cardíaco, su esposa e hijos asistieron al homenaje en El Reventonazo de la Chola, donde vivieron momentos de gran emoción, recordando con lágrimas y cariño los últimos instantes junto al querido artista.

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    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al revelar su última promesa

    Durante la emisión especial del programa, Marisol Alayo, viuda de Manolo Rojas, se presentó junto a sus hijos para rendir homenaje al hombre con quien compartió gran parte de su vida. Visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al rememorar su historia de amor y el vínculo que los unió desde la adolescencia.

    'Nunca me voy a olvidar que es, fue y será el amor de mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. A los 16 tuve a mi hija y siempre estuve pendiente de él. La verdad que a mí me ha chocado bastante no lo puedo creer para mí es un sueño yo pienso que lo voy a ver que salió a trabajar, se fue viajar y regresa de verdad que no o sea no puedo creerlo'.

    Sus declaraciones mostraron la dificultad de aceptar la pérdida del comediante, una realidad que, según confesó, aún le resulta imposible de procesar. La viuda también reveló uno de los pedidos más íntimos que le hizo su esposo en vida, lo que hizo aún más emotivo el momento.

    'No lo acepto tampoco porque... Es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejará sola, porque yo no voy a poder con mis hijos', expresó entre lágrimas.

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    Según el especialista Marco Almerí, la diabetes fue un factor clave en el deterioro cardiovascular del comediante. Esta enfermedad crónica, que altera los niveles de glucosa en la sangre, puede avanzar de manera silenciosa y derivar en un infarto cardiaco sin síntomas evidentes, como dolor en el pecho. El médico advirtió que esta característica hace que muchos pacientes no detecten el problema a tiempo, aumentando el riesgo de consecuencias fatales.


    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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