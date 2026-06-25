Austin Palao marca tendencia con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Textos'

Austin Palao se impone en el género urbano con una canción que habla sobre las rupturas amorosas y cómo superarlas.

Austin Palao lanza su nuevo sencillo 'Textos', una canción que refleja las emociones de una ruptura amorosa y la búsqueda del amor propio tras cerrar ciclos difíciles.

Austin Palao lanza su nuevo sencillo 'Textos', una canción que refleja las emociones de una ruptura amorosa y la búsqueda del amor propio tras cerrar ciclos difíciles.

Austin Palao sigue apostando por la música, que es una de sus pasiones, y acaba de lanzar 'Textos', su más reciente sencillo, donde cuenta las emociones que se viven tras una ruptura amorosa y cómo afrontar el proceso para reencontrarse con uno mismo.

'Textos' sigue marcando la propuesta urbana de Austin Palao, quien presenta una canción con sonidos actuales y una letra cargada de honestidad, una línea que mantiene desde sus trabajos anteriores. Además, el público se identificará de inmediato con el tema porque todos, en algún momento, han vivido situaciones difíciles en torno al amor y deben cerrar ciclos.

"Esta canción es totalmente real y orgánica; pues todos en algún momento hemos estado en un punto donde sentimos que dimos el ciento por ciento en una relación y no fuimos valorados. 'Textos' habla de las emociones y las decisiones que tomamos al dejar de contestar, cerrar la puerta y darte cuenta que eres una persona valiosa"; comentó Austin, quien acaba de lanzar 'Textos' en todas las plataformas digitales.

'Textos' ya se ha viralizado en redes sociales con un videoclip potente, donde Austin Palao muestra su crecimiento artístico y su madurez como cantante urbano, que cada día conecta más con su público.

"'Textos' lleva un mensaje para todos los que atraviesan situaciones difíciles en el amor, pero siempre recalcando que debemos tener amor propio y debemos empezar por sentirnos felices", agregó Austin.

Actualmente, la carrera de Austin Palao ha despegado en Chile desde que formó parte del programa 'Ganar o servir'. Fue uno de los participantes más queridos del reality, lo que le abrió muchas puertas. Incluso, fue invitado a la Teletón en 2024.

Asimismo, su carrera musical lo llevó a recibir reconocimientos como 'Artista Tendencia' en los Premios Heat y 'Artista musical' en los Premios Ícono.