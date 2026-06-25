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Ocio - Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Terremoto en Venezuela: Confirman el fallecimiento de integrantes de una agrupación tras el derrumbe del edificio

Los terremotos del 24 de junio en Venezuela han desatado una severa crisis, con numerosas víctimas, incluidos los integrantes de la banda Van Der Dijs.

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    Terremoto en Venezuela: Confirman el fallecimiento de integrantes de una agrupación tras el derrumbe del edificio
    Terremoto en Venezuela: Agrupación muere en edificio
    Terremoto en Venezuela: Confirman el fallecimiento de integrantes de una agrupación tras el derrumbe del edificio

    Venezuela enfrenta una de sus peores crisis recientes a raíz de los violentos terremotos que estremecieron el país el 24 de junio. Aunque las labores de rescate continúan, se conocen conmovedoras historias que amplían el impacto de la tragedia y afectan a la sociedad a nivel nacional e internacional.

    Entre las personas que perdieron la vida figuran integrantes de una popular banda musical del país, cuya muerte ha generado un profundo pesar entre amigos, familiares y fanáticos. La noticia ha tenido un fuerte impacto en la comunidad artística, que este martes sufrió la pérdida de valiosos representantes.

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    Integrantes de banda venezolana mueren tras colapso por terremotos

    Con el paso de las horas, surgieron detalles sobre el fallecimiento de los integrantes de Van Der Dijs, una banda de Caracas que combinaba géneros como el rap-rock y nu metal. Los músicos fueron sorprendidos por la catástrofe mientras realizaban actividades vinculadas con su trabajo artístico.

    Integrantes de banda fallecen en terremotos de Venezuela
    Integrantes de banda fallecen en terremotos de Venezuela

    La noticia fue confirmada oficialmente a través de las redes sociales de la radio venezolana La Mega, donde informaron sobre el deceso de los músicos debido a los intensos movimientos sísmicos que azotaron el país.

    El comunicado comenzaba con las palabras: "Gracias por todo, Vanderdis. Los integrantes del grupo de rap-rock murieron siendo víctimas del sismo del 24 de junio en el país".

    La noticia provocó una ola de respuestas de seguidores y colegas del ámbito musical, quienes manifestaron su dolor ante la inesperada partida de los artistas.

    ¿Dónde estaban los músicos durante el terremoto?

    Según reportes de medios locales, difundidos luego en redes sociales, los integrantes de Van Der Dijs estaban reunidos y ensayaban cuando ocurrió la tragedia. El encuentro se desarrollaba en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

    Los informes indican que los músicos estaban en Tamaguarena, específicamente en el edificio Costanar II, frente al Club Caraballeda, cuando la estructura colapsó debido al sismo.

    "Se encontraban ensayando en La Guaira, Tamaguarena, edificio Costanar II, frente al Club Caraballeda. Paz a sus almas, un gran abrazo a sus amigos, familia y comunidad de seguidores", indicaba una publicación de La Mega.

    Tras el trágico hecho, numerosos aficionados llenaron las redes sociales con mensajes de despedida y apoyo a las familias de los músicos.

    "Qué dolorosa noticia, paz a sus almas", "Dios, es difícil de aceptar. Que descansen en paz y que sus familias encuentren consuelo para sanar su corazón. Es una pérdida inmensa," "Siempre serán recordados como personas talentosas, humildes y reales. Los extrañaremos, gracias por todo su cariño," "No lo puedo creer", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Terremoto en Venezuela: Confirman el fallecimiento de integrantes de una agrupación tras el derrumbe del edificio
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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