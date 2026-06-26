Arrestan a joven de 21 años por presuntos tocamientos indebidos a pasajera en bus de Camaná a Arequipa

Guillermo C. Paitán C. fue arrestado en el kilómetro 921 de la Panamericana Sur .

Detienen a joven de 21 años por presuntos tocamientos indebidos a pasajera en bus de Camaná a Arequipa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Diario Viral

Detienen a joven de 21 años por presuntos tocamientos indebidos a pasajera en bus de Camaná a Arequipa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Diario Viral

Un joven de 21 años fue arrestado en Arequipa por presuntos tocamientos indebidos contra una viajera en un bus que viajaba desde Camaná hacia Arequipa. La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú.

El incidente se produjo el pasado 23 de junio, alrededor de las 10.00 a. m., cerca de Tambillo, en la región de Arequipa, mientras el bus recorría la Panamericana Sur.

La denuncia fue presentada por una joven de 18 años, quien afirmó que el sospechoso, Guillermo C. Paitán C., cometió los actos durante el trayecto, lo que alarmó a su madre y a los demás pasajeros.

La alerta se emitió de inmediato y la Policía de la comisaría de Tambillo realizó un operativo. Detuvo la unidad a la altura del kilómetro 921 de la Panamericana Sur, donde arrestó al acusado.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones por el presunto delito contra la libertad sexual.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier caso de acoso o abuso para permitir una rápida respuesta policial y evitar la impunidad.