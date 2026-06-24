El Banco de la Nación ha revelado las fechas importantes para el pago de sueldos, pensiones y un aguinaldo de S/300 para los trabajadores del sector público en julio de 2025.

El Banco de la Nación ha anunciado el calendario de pagos para julio de 2025, dirigido a empleados del sector público y pensionistas. Este mes destaca por el pago del aguinaldo de S/300, que se realizará junto con los salarios habituales.

Los pagos se efectuarán entre el 17 y el 22 de julio, según el sector, mientras que los pensionistas de la ONP y otros regímenes recibirán sus abonos en distintas fechas durante el mes, de acuerdo con el cronograma oficial.

Calendario de pagos y aguinaldo de julio para el sector público

El calendario del Banco de la Nación establece que los empleados públicos recibirán el sueldo de julio junto con un aguinaldo de S/300, otorgado por Fiestas Patrias. Los pagos comenzarán el viernes 17 de julio y finalizarán el miércoles 22. El primer día cobrarán sectores como Educación, Poder Judicial, Economía y Finanzas, Defensa y gobiernos regionales. Posteriormente, continuarán ministerios como Interior, Vivienda, Salud y Trabajo, y el cronograma culminará con la ONPE, el JNE y el Tribunal Constitucional.

Según el calendario oficial, los pagos abarcan entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Público y otras instituciones estatales.

El aguinaldo se acreditará automáticamente junto con el pago mensual, sin requerir trámites adicionales. Este monto extra forma parte de los beneficios regulares para los empleados públicos en julio y diciembre, y busca mejorar sus ingresos en épocas significativas del año.

Pensiones de la ONP y otros regímenes en julio

Los pensionistas de la ONP recibirán sus pagos en julio, según el cronograma del Banco de la Nación. El desembolso se hará de manera escalonada: apellidos A-C el 7 de julio, D-L el 8, M-Q el 9 y R-Z el 10. Además, el pago a domicilio se programará entre el 13 y el 25 de julio para quienes no pueden acudir a las agencias bancarias.