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Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación en julio para sueldos y aguinaldo de trabajadores públicos

El Banco de la Nación ha revelado las fechas importantes para el pago de sueldos, pensiones y un aguinaldo de S/300 para los trabajadores del sector público en julio de 2025.

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    Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación en julio para sueldos y aguinaldo de trabajadores públicos
    Banco de la Nación revela calendario de pagos de julio: sueldos y aguinaldo.
    Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación en julio para sueldos y aguinaldo de trabajadores públicos

    El Banco de la Nación ha anunciado el calendario de pagos para julio de 2025, dirigido a empleados del sector público y pensionistas. Este mes destaca por el pago del aguinaldo de S/300, que se realizará junto con los salarios habituales.

    Los pagos se efectuarán entre el 17 y el 22 de julio, según el sector, mientras que los pensionistas de la ONP y otros regímenes recibirán sus abonos en distintas fechas durante el mes, de acuerdo con el cronograma oficial.

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    Calendario de pagos y aguinaldo de julio para el sector público

    El calendario del Banco de la Nación establece que los empleados públicos recibirán el sueldo de julio junto con un aguinaldo de S/300, otorgado por Fiestas Patrias. Los pagos comenzarán el viernes 17 de julio y finalizarán el miércoles 22. El primer día cobrarán sectores como Educación, Poder Judicial, Economía y Finanzas, Defensa y gobiernos regionales. Posteriormente, continuarán ministerios como Interior, Vivienda, Salud y Trabajo, y el cronograma culminará con la ONPE, el JNE y el Tribunal Constitucional.

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    Según el calendario oficial, los pagos abarcan entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Público y otras instituciones estatales.

    El aguinaldo se acreditará automáticamente junto con el pago mensual, sin requerir trámites adicionales. Este monto extra forma parte de los beneficios regulares para los empleados públicos en julio y diciembre, y busca mejorar sus ingresos en épocas significativas del año.

    Pensiones de la ONP y otros regímenes en julio

    Los pensionistas de la ONP recibirán sus pagos en julio, según el cronograma del Banco de la Nación. El desembolso se hará de manera escalonada: apellidos A-C el 7 de julio, D-L el 8, M-Q el 9 y R-Z el 10. Además, el pago a domicilio se programará entre el 13 y el 25 de julio para quienes no pueden acudir a las agencias bancarias.

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    En otros regímenes, como el Decreto Ley N.° 20530 y 18846, la Ley N.° 30003 y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, los abonos se realizarán el 13 de julio. El pago a domicilio se llevará a cabo entre el 18 y el 25 de julio. Las fechas también incluyen depósitos en entidades como BBVA, Interbank, Scotiabank, GNB Perú y Banbif, además del Banco de la Nación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación en julio para sueldos y aguinaldo de trabajadores públicos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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