¡Desde Juliaca hacia el mundo! Dayan Flor fue reconocida por su interpretación de 'Porquería', siendo la primera artista folclórica de Perú con un reconocimiento en este evento global.

Los Premios InterContinental Music Awards 2026 han anunciado a sus finalistas, destacando a la cantante peruana Dayan Flor en la categoría 'Mejor vocalista'. | Foto: difusión

Los Premios InterContinental Music Awards 2026 han anunciado a sus finalistas, destacando a la cantante peruana Dayan Flor en la categoría 'Mejor vocalista'. | Foto: difusión

Los InterContinental Music Awards, que honran a artistas de talento sobresaliente alrededor del mundo, sorprendieron al revelar los finalistas de su edición 2026, que se llevará a cabo de forma virtual. Para los peruanos, es motivo de orgullo que la cantante Dayan Flor haya sido incluida gracias a su interpretación de 'Porquería', compuesta por Juan García García.

La categoría de Mejor vocalista es una de las más competitivas de los InterContinental Music Awards 2026, al contar con participantes de diversas naciones, incluidos Estados Unidos, Canadá, Portugal, India, España, Francia, Alemania, Australia, Japón, República Dominicana y Perú.

“Estoy muy emocionada y agradecida por esta noticia. Es un honor que mi trabajo sea considerado a nivel internacional. Elegí ‘Porquería’, una obra maravillosa del compositor ayacuchano Juan García como representación de mi repertorio”, comentó para La República.

“Represento con orgullo la música sureña y el huayno peruano, ya que es la música con la que crecí y siempre mantendré cerca de mi corazón. Saber que este género puede alcanzar nuevos espacios es un gran incentivo. Agradezco a mi familia, mi público y a todos quienes han impulsado mi carrera. Esto me motiva a seguir compartiendo nuestra música peruana más allá de las fronteras”, expresó con orgullo.

Dayan Flor busca representar a Perú en los InterContinental Music Awards 2026

Por medio de sus redes sociales, la cantante oriunda de Cusco, pero con raíces puneñas, Dayan Flor anunció su nominación para los Premios InterContinental Music Awards 2026 en la categoría Mejor vocalista gracias a su desempeño con 'Porquería'.

“Con inmensa gratitud comparto esta producción, titulada ‘Porquería’, que ha sido seleccionada como Finalista Oficial en los @intercontinental_music_awards 2026 en la categoría Best Vocalist”, afirmó Dayan Flor, quien recientemente fue la primera artista folclórica en unirse a los Latin Grammy.

Dayan Flor agradeció a la organización por su consideración en esta premiación internacional. Foto: Instagram

“Un especial agradecimiento al maestro Juan García García por su autoría e inspiración en este tema musical. Este logro internacional también es suyo. Agradezco a la organización por este reconocimiento y a todos ustedes por acompañar mi recorrido artístico”, agregó Dayan Flor, quien recibió múltiples felicitaciones de sus seguidores.

“Que continúen los éxitos”, “¡Felicidades!”, “¡Qué alegría, Dayan!”, “Muchas bendiciones y felicitaciones” y “¡Felicidades por la nominación! Es un verdadero placer compartir este espacio con artistas que acortan distancias entre culturas y unen corazones. Que nuestro arte continúe siendo un puente en el mundo. ¡Mucho éxito!” fueron algunos de los mensajes que sus fanáticos dejaron en las redes sociales.

¿Cuándo será la gala de los InterContinental Music Awards 2026?

La lista de ganadores será anunciada el 23 de agosto del 2026, comenzando a las 2.00 p. m. (hora local). Ese día se homenajeará a artistas destacados que representan lo mejor de cada continente. Shahid Mohseni y Merry M Pour estarán a cargo de la conducción.

Además, el galardonado con el premio ICon Award recibirá US$1.000, y ocho asistentes serán seleccionados en un sorteo en vivo para ganar software profesional de producción musical y equipo de estudio.

Durante más de 10 años, los InterContinental Music Awards (ICMA), con sede en Los Ángeles, han celebrado la música que supera las fronteras, fomentando la paz, unidad y amor a través del lenguaje universal de la música. Los ganadores no solo reciben premios, sino que también se les brinda formación y oportunidades reales para impulsar sus carreras musicales. Las entradas para este evento virtual están disponibles en Eventbrite por US$60,54.