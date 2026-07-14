Senamhi activa alerta roja por calor extremo: temperaturas superarán los 35 °C en varias regiones del Perú

Senamhi emitió alerta roja por una intensa ola de calor que afectará a 20 regiones del Perú entre el 15 y 17 de julio , con temperaturas de hasta 35 °C y alta radiación UV.

El calor se intensificará en la costa norte, donde se prevén valores de 32 °C a 34 °C, alcanzando los 35 °C hacia el jueves 16 y viernes 17 de julio.

El calor se intensificará en la costa norte, donde se prevén valores de 32 °C a 34 °C, alcanzando los 35 °C hacia el jueves 16 y viernes 17 de julio.

El invierno dará una breve tregua en varias zonas del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja debido al marcado incremento de las temperaturas durante el día en la costa y la sierra peruana, fenómeno que se extenderá desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de julio.

Según el organismo, el episodio estará acompañado por cielos despejados durante gran parte del día, situación que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar y niveles elevados de rayos ultravioleta. Además, el aviso oficial advierte que 'se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde'.

¿Qué temperaturas se esperan durante la alerta meteorológica?

El comportamiento del calor será diferente según la zona geográfica. Mientras algunas regiones costeras podrían alcanzar valores cercanos a los 35 °C, varias localidades de la sierra también registrarán temperaturas superiores a las habituales para esta época del año.

Costa peruana

Costa norte: durante el inicio del evento climático se esperan temperaturas entre 32 °C y 34 °C, mientras que para el jueves 16 y el viernes 17 los registros podrían alcanzar los 35 °C.

Costa central: se prevén máximas sostenidas entre 24 °C y 29 °C a lo largo de los tres días del aviso.

Costa sur: las temperaturas fluctuarán entre 23 °C y 30 °C el primer día, mientras que después oscilarán entre 24 °C y 28 °C.

Sierra peruana

Sierra norte: el miércoles se registrarán valores entre 18 °C y 32 °C, con un ligero descenso hacia máximas de 31 °C en las jornadas siguientes.

Sierra central: los pronósticos mantienen temperaturas diurnas de entre 17 °C y 30 °C.

Sierra sur: en las zonas más elevadas se esperan mínimas cercanas a 14 °C, aunque varias localidades podrían alcanzar máximas entre 30 °C y 31 °C.

Senamhi identifica 20 regiones bajo riesgo por calor y radiación UV

El organismo meteorológico señaló que una veintena de regiones presentan condiciones consideradas de peligro debido al incremento térmico y a la exposición prolongada al sol, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación y mantenerse hidratado.

Las regiones comprendidas en la alerta son:

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Áncash

Lima

Callao

Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna

Cajamarca

Huánuco

Pasco

Junín

Huancavelica

Ayacucho

Apurímac

Cusco

Puno

Recomendaciones ante el incremento de temperatura

Especialistas recomiendan utilizar bloqueador solar, ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., horario en el que la radiación suele alcanzar sus niveles más altos.